李珉廷時隔6年重返小螢幕！搭檔金智碩扮「離婚夫婦」火花四射，《好，離婚吧》定檔8月

韓劇迷注意！KBS新戲《好，離婚吧》今（28）日正式公開卡司名單，李珉廷、金知碩確定搭檔演出，兩人在劇中飾演一對走到離婚關頭的夫妻，光是這個組合就讓劇迷期待值爆表！同劇還有李賢鎮、李珍伊、吳妍雅、王光娜等實力派演員加盟，陣容相當豪華。

《好，離婚吧》改編自同名人氣小說，劇情圍繞一對婚紗店老闆夫婦展開，兩人在日復一日的疲憊婚姻中，決定畫下句點。李珉廷飾演婚紗店代表白美英，因一場意外痛失父母，後來嫁給了讓她重新綻放笑容的男人，但最終仍走上離婚這條路；而金知碩則飾演她的老公兼設計師池元浩，當初對老婆一見鍾情、火速求婚，沒想到婚後現實完全不如想像，最後竟收到老婆的離婚通知。



除了男女主角的婚姻拉鋸戰，李賢鎮飾演美英的前男友凱爾文，這個角色將攪亂一池春水，讓夫妻關係更加動盪；李珍伊則飾演攝影師安熙珠，與元浩之間逐漸產生微妙情感，為劇情增添更多變數。另外，吳妍雅、鄭義諸、王光娜也各自詮釋律師、後輩、大學同窗等角色，讓整部戲更加立體豐富。



製作團隊透露，李珉廷和金知碩這對「現實夫婦」的化學反應將是全劇最大亮點，觀眾可以好好期待兩人在離婚危機中會做出怎樣的選擇。該劇將於8月19日晚間11點首播，喜歡貼近生活的情感劇的觀眾千萬別錯過！

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