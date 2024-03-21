與鄭俊英犯下集體性暴力，崔鍾訓又傳犯法！前隊友FTIsland崔敏煥恐遭牽連

崔鍾訓2019年至2021年因犯下集體性暴力、非法拍攝等罪名遭逮捕入獄，19日和他共同犯罪的鄭俊英剛結束5年徒刑出獄，沒想到隔日傳出崔鍾訓再次犯法。

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「鄭俊英事件」崔鍾訓服刑出獄後近況曝光：每週日去教會，自稱有「心理創傷」拒絕採訪、召喚媽媽擋記者‎

因涉嫌集體性暴力被判5年徒刑！鄭俊英今日凌晨刑滿出獄，被禁止出演所有電視台

據昨（20）日《週日新聞》報導，崔鍾訓2018年曾申報報變更住家地址，將地址改為當時的隊友FTIsland崔敏煥位於首爾市將南區論峴洞的住宅，該住宅正是崔敏煥曾在實鏡綜藝《做家務的男人們》中所曝光過的，是崔敏煥和父母、小孩共同居住的空間，前妻律喜離婚前也居住在那。



▼《做家務的男人們》節目片段



有恐有心人士利用不實資訊獲取利益，因此韓國法律《居民登記法》明訂，若沒有實際在登記的住址上居住30天以上便屬「偽裝遷入」。《週日新聞》採訪得知崔敏煥2018年曾借自宅地址給崔鍾訓1年左右，不過崔鍾訓實際上沒有入住，至今也還沒改動地址。

崔敏煥經紀公司FNC回應各家媒體，表示仍就相關內容確認中。

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