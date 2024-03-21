《淚之女王》Ep.5搶先看：賢祐姐姐甩錢逼分手！金秀賢霸氣挺女友，深情告白打動金智媛

哦莫，古早偶像劇裡財閥家族的經典手段，現在被賢祐姐姐學來了！「貧窮實習生」海仁和「龍頭里超市王子」賢祐會如何應對呢？

《淚之女王》今日公開第5集搶先看片段，時間拉回賢祐海仁剛交往時，賢祐姐姐美善以為海仁只是普通上班族，甩給她一疊錢、叫她不要耽誤賢祐大好前程：「妳很自私耶，知道有多少女人排隊跟賢祐相親嗎？人家都是公務員、大企業固定職員！」



賢祐衝進來拉起海仁的手，生氣地把錢狠狠摔在桌子上：「妳對洪海仁小姐說什麼了？跟妳說過不要一直看電視劇啦！」海仁安慰他：「沒有電視劇裡那麼多，蠻簡樸的。 」XD



美善又爆料賢祐喜歡清純柔弱掛而非海仁這種強勢型，海仁立即變臉甩手質問真假，賢祐表示以前確實喜歡那個類型，但現在愛的只有洪海仁小姐一個人！深情告白不僅令海仁星星眼，連親姐都被打動了！賢祐拉著海仁離開，海仁臨走還不忘拿著分手費XD



《淚之女王》開播以來收視率穩定上升，第4集直接破十來到13%！海仁找到了延續生命的希望，也終於在賢祐面前展露出脆弱無助的一面。 第5集將於本週六公開，海外觀眾可在Netflix同步追看！



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