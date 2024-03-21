与郑俊英犯下集体性暴力，崔钟训又传犯法！前队友FTIsland崔敏焕恐遭牵连

崔钟训2019年至2021年因犯下集体性暴力、非法拍摄等罪名遭逮捕入狱，19日和他共同犯罪的郑俊英刚结束5年徒刑出狱，没想到隔日传出崔钟训再次犯法。

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因涉嫌集体性暴力被判5年徒刑！郑俊英今日凌晨刑满出狱，被禁止出演所有电视台

据昨（20）日《周日新闻》报导，崔钟训2018年曾申报报变更住家地址，将地址改为当时的队友FTIsland崔敏焕位於首尔市将南区论岘洞的住宅，该住宅正是崔敏焕曾在实镜综艺《做家务的男人们》中所曝光过的，是崔敏焕和父母、小孩共同居住的空间，前妻律喜离婚前也居住在那。



▼《做家务的男人们》节目片段



有恐有心人士利用不实资讯获取利益，因此韩国法律《居民登记法》明订，若没有实际在登记的住址上居住30天以上便属「伪装迁入」。《周日新闻》采访得知崔敏焕2018年曾借自宅地址给崔钟训1年左右，不过崔钟训实际上没有入住，至今也还没改动地址。

崔敏焕经纪公司FNC回应各家媒体，表示仍就相关内容确认中。

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