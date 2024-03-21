VIXX最後一名！忙內HYUK下月以替代役身分入伍

男團VIXX忙內HYUK即將入伍，將是VIXX最後一名入伍成員。

今（21）日上午，有媒體率先爆料VIXX HYUK即將入伍，COMPANION COMPANY隨後正式宣布相關消息，透露HYUK會在4月18日進入訓練所，在訓練所結束基礎軍事訓練後前往服替代役。



HYUK 1995年生，是VIXX年紀最小成員，除了男團本業也跨足電影、舞台劇、網路劇等，待他服役結束，VIXX將全員「軍畢」。而在入伍前，HYUK會在本週30日於誠信女子大學舉行粉絲演唱會「2024 HYUK FAN CONCERT 'Home'」。



▼演唱會訊息



HYUK稍早親自在官咖發表文章向粉絲「星光」傳達消息，說明自己對於突如其來的報導和星光一樣慌張，且想到星光的心情也很不安，希望入伍前能透過製造更多美好回憶，最後俏皮的希望星光要繼續健康的和他聊聊近況或給他應援訊息。



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