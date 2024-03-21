VIXX最後一名！忙內HYUK下月以替代役身分入伍
廣告

VIXX最後一名！忙內HYUK下月以替代役身分入伍

明星   2024年3月21日   星期四16:05   草莓  

（封面圖源：IG@hsh0705、IG@vixx_stargram）

男團VIXX忙內HYUK即將入伍，將是VIXX最後一名入伍成員。

今（21）日上午，有媒體率先爆料VIXX HYUK即將入伍，COMPANION COMPANY隨後正式宣布相關消息，透露HYUK會在4月18日進入訓練所，在訓練所結束基礎軍事訓練後前往服替代役。

HYUK 1995年生，是VIXX年紀最小成員，除了男團本業也跨足電影、舞台劇、網路劇等，待他服役結束，VIXX將全員「軍畢」。而在入伍前，HYUK會在本週30日於誠信女子大學舉行粉絲演唱會「2024 HYUK FAN CONCERT 'Home'」。
VIXX全員KEN、LEO、N、HYUK（圖源：IG@vixx_stargram）VIXX HYUK（圖源：IG@vixx_stargram）

▼演唱會訊息

HYUK稍早親自在官咖發表文章向粉絲「星光」傳達消息，說明自己對於突如其來的報導和星光一樣慌張，且想到星光的心情也很不安，希望入伍前能透過製造更多美好回憶，最後俏皮的希望星光要繼續健康的和他聊聊近況或給他應援訊息。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » VIXX最後一名！忙內HYUK下月以替代役身分入伍
© 2024 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手