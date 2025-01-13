【長文】D社專訪崔敏煥，爆離婚關鍵是「律喜睡太久、離家出走20多次」再次否認買春！重點內容一次看

韓媒Dispatch今日公開崔敏煥專訪，詳細記述與律喜離婚前後的各種爭端。 原文超長，小編整理了四大重點，一起來看！

一. 離婚原因

崔敏煥和律喜2018年1月結婚，2023年12月離婚，育有3子。 根據崔敏煥的說法，導致離婚的根本原因是生活模式不同且無法調和，例如律喜睡眠時間過長、經常離家出走（超過20次，短則一兩天、長則一周到10天）等。 而「出入業所」只是諸多矛盾之一，且最初協議離婚時甚至沒有被提到。



兩人的婚姻經歷了3次重大危機，第一次是因為律喜。 崔敏煥稱律喜經常離家出走，每天睡眠18到20小時，並不是一個盡職的母親。 2021年8月1日，兩人因為律喜白天睡覺的問題發生爭吵，律喜當著崔敏煥母親的面大罵「瘋X」「C8」，崔敏煥於是打電話給律喜母親叫她把律喜帶回去，律喜當天淩晨帶著大兒子回母親家住了10天。 崔敏煥向經紀人透露離婚想法，但最後選擇理解律喜。

第二次危機的原因在於崔敏煥。 2022年，律喜發現崔敏煥出入業所，十分傷心，崔敏煥請求原諒，最後兩人和解。

第三次危機又是因為律喜的睡眠習慣和離家出走。 2023年3月，崔敏煥因為無法叫醒沉睡的律喜，獨自吃晚飯、喝酒、看育兒節目，淩晨給律喜發簡訊說很想和她聊天，因為無法對話而感到難過。 2023年8月，律喜離家出走一周於26日醉酒歸來，道歉求原諒、稱再也不會離家出走。 不巧的是，這段時間崔敏煥家發生不少事情：7月崔敏煥外祖母去世; 8月25日，崔家養了18年的愛犬離世，母親哭到發不出聲音，還要負責照顧3個小孩; 26和27日是FTIsland首爾演唱會，崔敏煥本人也忙到不行。 而律喜承諾不再離家出走後，沒幾天又開始夜出早歸，晚上哄小孩入睡就化妝出門，玩到早上才回來睡覺。 崔敏煥認為兩人的個性和生活模式都很不同，不斷重複「睡覺-叫醒-吵架-離家出走」，看不到改變或好轉的希望，最終決定離婚。

二. 照顧小孩的責任

D社提出律喜睡眠較多可能是因為獨自照顧3個小孩的壓力，但崔敏煥認為並非如此。 崔敏煥稱，律喜婚前懷孕開始就是由父母負責洗衣、打掃、做晚餐等家務，甚至從未要求律喜做晚餐或洗碗。 崔敏煥從2020年2月到2021年9月服兵役替代役，早9點到下午4點請保姆照顧小孩，他下班後接力照顧，母親也一直幫忙。



2021年8月1日吵架當天，崔敏煥向經紀人吐露離婚想法，稱小孩都是他在顧，律喜整天睡覺、不幫小孩換尿布、不關心小孩有沒有吃東西，吵了一架就離家出走。 經紀人則說崔敏煥因為減肥而情緒敏感，勸他多考慮律喜的辛苦、趕快把律喜找回來。 （等一下，這一次是崔敏煥叫律喜媽把她帶走，怎變成「離家出走」...？ ）

三. 律喜態度轉變與金錢糾葛

2023年12月，兩人已完成離婚協議，決定小孩歸崔敏煥撫養，互相不進行金錢往來，律喜也在kkt聊天時說「我的問題更大」。 但一年之後，律喜態度發生了180度大轉變。

去年10月，律喜突然在YT頻道爆料崔敏煥出入業所，將離婚原因歸為男方的不當行為。 去年12月，律喜推翻了之前協議離婚時提出的條件，稱離婚原因是「男方出入業所、公婆不當待遇」，因此索要1億賠償、10億財產分割、子女撫養權和親權，要求男方支付撫養費直至小孩成年。



對此，崔敏煥表示全部無法接受。 首先，房子是2015年婚前購置，結婚則是2017年，律喜沒有花一分錢。 2020年生下雙胞胎後，公婆不忍心夫妻倆住在地下室，讓出了自己居住的一樓、搬去二樓，還按照律喜心意花了1.5億進行整修。 崔敏煥認為已經給律喜很多經濟支持，包括2017年律喜與前公司解約的違約金1.25億，2019年律喜稱父親急用錢而借出的2000萬（至今未還），2020到2021年律喜拍廣告賺到2億全部花光且沒繳稅，是崔敏煥替她繳了3144萬所得稅，離婚前後也給她轉賬了7000萬補貼生活。

第二，關於離婚原因，最初協議離婚是說因為生活方式差異，甚至沒有提到業所：「不知她為何突然將離婚歸因於業所問題，並索要賠償...」律喜對於「公婆不當待遇」沒有做出具體說明，崔敏煥認為這絕非屬實，因為兩人曾商議從家裡搬出來，但律喜認為「接受公婆幫助更好」。 律喜也在YT頻道說過「喜歡大家族一起生活，沒有任何問題」。

第三，關於子女撫養權，律喜稱崔敏煥長時間在外國、離婚後實際是她負責照顧，但崔敏強烈煥否認。 崔敏煥稱自己照顧小孩從未怠慢，包括送小孩去幼稚園，出國演出也從未錯過Kids Note（*日託中心的每日報告），不在家時由母親負責接送：「從2023年9月分居到現在，1年3個月裡，面會只有15次。 送小孩去律喜身邊時，都是我把衣服裝好行李箱送去。 律喜怎會是實際照顧人？」

四. 否認買春

對於公眾質疑的出入業所和買春嫌疑，崔敏煥做出了解釋。 崔敏煥稱2022年下半年因為夫妻生活模式差異造成的矛盾而壓力很大，經常借酒消愁，承認自己處理問題的方法不夠成熟。 當天他去的業所是曾經給律喜辦生日派對的卡拉OK，不是性交易場所，律喜也認識通話對象。 至於錄音中提到「襯衫屋」、詢問接客價格、拜託預約汽車旅館等等，崔敏煥解釋是因為卡拉OK沒房間才問襯衫屋：「絕對沒有買春。 但律喜確實可能誤會。 我承認錯誤，道歉了，也反省了。」



D社認為兩人曾經真心相愛，畢竟為婚姻放棄了作為偶像的演藝生涯，可惜如今只剩下爭執。最後，D社多次聯絡律喜試圖聽取她的意見，均未獲得回覆。

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