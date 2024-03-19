因涉嫌集體性暴力被判5年徒刑！鄭俊英今日凌晨刑滿出獄，被禁止出演所有電視台

因涉嫌集體性暴力等被判刑的歌手鄭俊英在今日（19日）凌晨5點5分左右，在全南木浦監獄結束刑期後出獄。

當天，鄭俊英戴著黑色帽子、口罩完全遮住臉，出現在監獄外。雖然外面有不少記者要進行採訪，但他沒有特別說明就離開現場。

鄭俊英因涉嫌與樂隊 FTISLAND 出身的崔鍾訓在2020年9月集體強姦並偷拍喝醉女性而被起訴，分別被判處有期徒刑5年和有期徒刑2年6個月。



在2019年11月29日舉行的一審判決中，首爾中央地方法院以集體性暴力嫌疑判決鄭俊英有期徒刑6年和80小時性暴力治療及兒童、青少年相關機關等和殘疾人福利設施5年就業限制。 鄭俊英等5名被告人不服上訴， 在二審判決中，被法院二審判決有期徒刑5年和80小時性暴力治療及兒童、青少年相關機關等和殘疾人福利設施5年就業限制，比一審減刑1年。雖然鄭俊英再次上訴，但法庭駁回上訴並維持二審原判。



出獄消息一公開，也讓網友紛紛表示：「怎麼這麼快就出來了」、「當年有多少人受到傷害，5年還是太少了」、「5年是不是有點太少」、「這種人放出來幹麻」、「每當這時候，就想要現實中有《模範計程車》（模範的士）」、「竟然5年過去了」等等。

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