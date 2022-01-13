「鄭俊英事件」崔鍾訓服刑出獄後近況曝光：每周日去教會，自稱有「心理創傷」拒絕採訪、召喚媽媽擋記者

崔鍾訓因集體性暴力、非法拍攝與散播等嫌疑被關押2年6個月，去年11月8日刑滿出獄。 最近崔鍾訓按時去教會、過著虔誠的信仰生活，韓國媒體在某教會見到了他。

根據韓國媒體THE FACT報導，崔鍾訓在教友中間被評價為「周日下午在規定的禮拜時間出席的誠實信徒」。 本月9日下午4時許，記者在教會停車場詢問他出獄後過得如何、有沒有復出計畫、通過什麼契機來教會等等，但崔鍾訓只說「對不起、無可奉告」，還反問：「你怎麼知道我在這個教會？ 教會的人在外面散播我的資訊嗎？ 」



記者請他說說接下來的計畫，崔鍾訓：「我也有不好的心理創傷和衝擊，你這樣拿著錄音機過來，我能說什麼呢。 」



崔鍾訓叫來一旁的母親，母親推搡記者胸口、拍打攝像機，情緒激動地說：「問什麼問，一點小事就鬧個不停，你們會被上帝罵的。 為什麼要對生活在信仰中的孩子這樣？ 等到歲月過去，上帝會看著解決的。 以後結論都會是沒問題的。 讓人很委屈。 」還問記者是怎麼過來的，崔鍾訓：「據說是教友們告訴他們的，教友們有問題耶。 」



崔鍾訓於2016年1月和3月於鄭俊英、Burning SUn前MD金某、公司職員權某、演藝企劃公司前職員許某等一起對多名女性實施集體性暴力和非法拍攝，2019年被判處5年有期徒刑，後來減刑到2年6個月。 鄭俊英被判處6年有期徒刑，將在2025年10月1日出獄。 勝利入伍後繼續接受審判。

韓國網友表示：「還好意思說自己有心理創傷，被害者們一輩子都有吧」、「都多大年紀了還叫媽媽替自己處理」、「媽媽說委屈、維護性犯罪者兒子也是legend」、「看父母就能知道小孩什麼樣，一輩子對被害者抱歉都不夠呢，覺得向神祈禱就會被原諒嗎？ 」、「別去教會了，牽著媽媽的手去幼稚園吧」。



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