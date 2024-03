李光洙&李先彬同遊日本被拍！認真聽女友講話畫面曝光

已經交往了7年的「長壽情侶」李光洙和李先彬被拍到同遊日本,感情穩定又甜蜜。

有網友拍到了李光洙和李先彬在日本旅行的影片,兩人自在地走在街頭,李光洙戴著口罩和帽子,李先彬則露出正臉,原本身高就不低的李先彬在男友李光洙的高大身材之下反倒襯得嬌小可人,展現了完美的身高、體格差。李先彬手指著某處,像是在和李光洙說著什麼。他們完全不在意周圍人的目光,如同素人情侶一樣,非常享受獨處時光。

My couple Lee Kwang Soo and Lee Sunbin having a date in Japan. #LeeKwangSoo #LeeSunBin #이광수 #이선빈 pic.twitter.com/V2zQCdOoCk