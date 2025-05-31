朴寶劍2025粉絲見面會公開：台灣香港都有份！憑藉Netflix熱門韓劇《苦盡柑來遇見你》寬植一角，人氣再登高峰～

人氣演員朴寶劍將於8月起展開亞洲巡迴粉絲見面會，目前8月17日會在高雄舉行粉絲見面會「BE WITH YOU」，引發粉絲們熱烈、對於搶票也躍躍欲試！

多家台媒報導關於朴寶劍將在高雄舉辦見面會的消息，這是他時隔兩年再次來台與粉絲們近距離互動。朴寶劍2025年亞洲巡迴粉絲見面會「BE WITH YOU」一共會巡演9個城市，包括了首爾、高雄、香港、橫濱、新加坡、馬尼拉、曼谷、雅加達和吉隆坡等地。



官方公開的粉絲見面會主視覺海報中，朴寶劍望向窗外的燦爛笑容格外引人矚目，爽朗的風格令人心情愉悅。向來都以真誠示人的他，每一次見面會都會做足準備，也留下了許多用心跟溫暖的美談，這一次也讓粉絲們相當期待。



剛完結不久的《苦盡柑來遇見你》中，朴寶劍憑藉「寬植」一角成為新好男人的代名詞，也掀起了濟州島旅遊的風潮，接下來他將推出與金所泫一起主演的韓劇《健將聯盟》（Good Boy），化身奧運拳擊金牌得主「尹東柱」，透過奧運特招成為新人警察，預計會在6月1日首播。

目前，見面會的門票資訊都尚未公布，亞洲的粉絲們記得密切關注官方資訊。（韓國國內專屬粉絲見面會門票將於6月11日晚間7點開始預售，正式發售將於隔日即12日晚間7點開始。）

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