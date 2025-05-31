【韓網熱門】幾乎沒見過討厭這位女藝人的人！網友：國民好感型

說的就是wuli「朴布利」朴寶英啦！不是說完全沒有討厭她的，只是說幾乎沒見過~出道20年無差評，是韓國公認的最具觀眾緣的女演員之一！

韓國網友評論：

1. 這次在《未知的首爾》里也太可愛了ᅲᅲ 孩子們一定要去看那個challenge，叫什麼喵喵的，反正就是那個

2. 我帶著「應該是朴寶英、金素妍」的心點進來了ᄏᄏᄏ

3. 寶英是必須認同的吧

4. 可能不喜歡，但要討厭她真的很罕見吧

5. 國民好感型

6. 又漂亮又可愛，看她笑就會心情好

7. 寶Lovely

8. 反正我是愛她的

9. 沒有爭議，本職工作超強，對粉絲也好，而且工作一直很穩定ᅲᅲ 最棒了

10. 是想著「寶Lovely」進來的，真的像小狗一樣ᅲᅲᅲ

11. 怎麼會討厭朴寶英呢

12. 我還特意搜了「討厭朴寶英」，結果真的啥都搜不到ᄏᄏᄏᄏ當然我也是喜歡她的

13. 聽說可愛能拯救世界，寶英姐姐......

14.不喜歡的對立面非得是討厭嗎...？ 我對朴寶英其實沒什麼特別關注，但要是有人說討厭她， 我大概會覺得那人挺特別，畢竟她也沒啥負面爭議

15. 我以前其實不喜歡覺得演技太單一，總是賣弄童顏沒什麼特色，但是看了和徐仁國合作的電視劇後就沒討厭了

16. 太可愛了 連對明星沒興趣的我弟都把她設成手機桌邊

17. 可能不是說特別喜歡，但要是無緣無故討厭， 那這人ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 心態有點問題了吧...

18. 釜山電影節主持時看她悼念李善均之後就沒怎麼特別關注她了... ㅜ但寶Lovely還是很可愛

19. 作為同行悼念一下也沒啥啊

20. 朴寶英根本沒悼念過李善均，那是什麼捏造啊？ ᄏᄏ當年釜山電影節只是主持人，讀了劇本台詞而已，到現在還在硬黑...... 上次也有人捏造過，我還澄清了

21. 當然長得漂亮也是原因之一，但這麼多年私生活乾淨、本職工作又優秀， 沒啥討厭她的理由

原文：https://theqoo.net/square/3755028831

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞