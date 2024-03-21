李光洙&李先彬同游日本被拍！认真听女友讲话画面曝光

已经交往了7年的「长寿情侣」李光洙和李先彬被拍到同游日本，感情稳定又甜蜜。

有网友拍到了李光洙和李先彬在日本旅行的影片，两人自在地走在街头，李光洙戴著口罩和帽子，李先彬则露出正脸，原本身高就不低的李先彬在男友李光洙的高大身材之下反倒衬得娇小可人，展现了完美的身高、体格差。李先彬手指著某处，像是在和李光洙说著什么。他们完全不在意周围人的目光，如同素人情侣一样，非常享受独处时光。

2018年12月，李光洙和李先彬公开承认恋情，并表示已经热恋了5个月，到今年已经交往了7年，他们也经常被拍到约会、聚餐，在公开场合会提及对方，话语间满是甜蜜。前不久李先彬在主演的电视剧《少年时代》的采访中被问及结婚话题，她称：「爱情战线无异常，如果之后有好消息的话会告诉大家。 」让不少粉丝和网友很期待她和李光洙能够步入婚姻的殿堂。



此外，李光洙退出《Running Man》之后积极拍戏中，目前已经定下新剧《无路可逃》和Netflix系列剧《恶缘》。

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