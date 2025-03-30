浪漫喜劇《離婚保險》根本就是李光洙的演技舒適圈！「安全至上」的風險調查員—安全萬，絕對是你的追劇首選

李光洙拍保險廣告？戴上黑框眼鏡後，他的信賴度再度飆升！！（新劇《離婚保險》最新人物形象照公開）

所屬公司 KINGKONG by Starship 娛樂公開了李光洙在tvN全新月火劇《離婚保險》拍攝的預告與海報的幕後高清劇照。



劇情講述在號稱匯聚頂尖人才的保險公司創新商品開發部門，推出「離婚保險」商品後所展開的辦公室浪漫喜劇，主演有李棟旭、李光洙、李主儐和李多熙，十分華麗堅強。



李光洙在劇中飾演「安全至上」的風險調查員——安全萬。他負責提出事故預防對策，並設計高效保險方案。在加入「離婚保險」專案團隊後，他將逐漸展現角色的成長與變化。



此次公開的劇照中，李光洙溫暖的笑容與認真的眼神交錯，吸引了觀眾視線。他戴著眼鏡，與整潔幹練的西裝造型，完美演繹出謹慎細心的角色形象（補充一下人設中還有膽小的特質XD），與角色的契合度極高。柔和的表情更進一步提升了角色的信賴感，散發出聰明睿智的魅力。據悉，李光洙憑藉對角色概念的深刻理解，成功展現出如同真實保險廣告般的說服力與代入感。



雖然李光洙的搞笑形象深植人心，但他也透過一部部作品，展現了他的演技實力，這一次他會如何詮釋「離婚保險：風險調查員」的面貌，也讓人十分期待！



tvN《離婚保險》將於3月31日晚上8點50分首播。



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