柳俊烈&惠利親近友人：他倆去年只見過一次面，惠利一直都知道已經分手了

演員柳俊烈正處於「國民審判」中，「嫌疑」則是換乘戀愛，被指2023年11月無縫銜接，從前女友惠利換到了韓韶禧。

日前惠利為「柳韓戀」爆出時所發的一句「真有趣」道歉，似乎終結了一切輿論。 但在民眾的心目中，柳俊烈依舊是「罪人」，證據則是網路上流傳的幾張照片以及惠利的道歉文。惠利在道歉文中寫道：「去年11月，有報導稱我們結束8年的戀愛。 這也不是在短時間內做出的決定，在分手報導出來之後，我們也有說過『再對話看看（讓我們再想想吧）』，但是自從那次對話之後，我們就再也沒有任何聯繫和見面了。 」

看上去很爽快的道歉文實則並不爽快，因為這句「我們也有說過『再對話看看』」又給柳俊烈換乘戀愛的嫌疑增添了一把火。 韓媒TV DAILY於今日（21日）獨家採訪了熟知柳俊烈、惠利戀愛到分手全過程的親近友人，整理出了時間線。 身邊友人爆料「去年他倆只見過1一次面，倆人都是在推託發布分手宣言。 」



友人還稱去年2月「他們說要給各自一段時間」、「需要休息一段時間，實際上就是分手了，正好當時惠利在巨濟島拍攝電影《Victory》，關係就變得疏遠起來。 」6月時柳俊烈和惠利的分手在朋友之間成了公開的秘密，柳俊烈缺席惠利生日派對的傳聞更是做實了這一秘密，分手傳聞更是在7、8月時越演愈烈，多家媒體開始向兩人求證。友人告知TV DAILY「柳俊烈和惠利遲遲沒有向外界給出明確的答覆，大部份戀愛長跑的人都是這種情況吧，已經交往了那麼久，很難公開宣佈自己分手了。 」

柳俊烈被罵的原因就是因為惠利在道歉文中提到的「再對話看看」，不過柳俊烈和惠利的友人解釋這並不是「重新開始，會在聯繫你，你等著」的意思，「不是一方提出的分手，他倆去年只見過一面而已，其實已經離心了，惠利自己也知道那句話只是形式上說說而已，但換乘戀愛的推測有些無理了。 」



友人還稱：「最開始看到『真有趣』的留言時就想到了夏威夷，我覺得可以看作是『和其他女生去夏威夷玩，真有趣』。 」最後TV DAILY總結，惠利會清楚地知道自己沒有問題，柳俊烈重新開始也沒有問題。

相信網友們對那句「讓我們再想想吧」都有自己的判斷。

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