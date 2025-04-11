新劇推薦！血腥拼圖×人性修羅場！《惡緣》朴海秀、申敏兒、李光洙等6大戲骨飆戲：每集反轉都如腦內核爆

Netflix原創韓劇《惡緣》掀起全球追凶風暴！這部改編自19禁網漫《孽緣》的犯罪驚悚劇，自4月4日上線後火速攻佔FlixPatrol榜單，截至7日已空降全球電視劇榜第4位，更在韓國、印尼、馬來西亞等7國登頂，將之前的熱門劇《苦盡柑來遇見你》拉下人氣王座，取而代之，展現亞洲觀眾對暗黑敘事的狂熱追捧。

該劇由《檢察官外傳》、《毒梟聖徒》黃金班底打造，李日炯導演執掌6集緊湊篇章。 故事以六名被「惡緣」枷鎖禁錮的男女展開：朴海秀飾演目睹神秘車禍的平凡男人「金範俊」; 申敏兒化身背負創傷記憶的外科醫生「李周妍」; 李熙俊詮釋因虛擬貨幣破產遭高利貸追殺的「朴在永」：金成鈞演繹失業後鋌而走險的末路父親「張吉龍」; 李光洙挑戰掩蓋致命失誤的普通人「韓相勳」，孔昇延則飾演共用戀人秘密的致命女人「李裕姃」。 六條故事線如俄羅斯套娃般環環相扣，金南佶、趙震雄的驚喜客串更添戲劇張力。



劇集採用多視角拼圖式敘事，每集以不同角色視角揭露事件碎片，觀眾如同參與一場血腥版拼圖遊戲。 從看似偶然的相遇開始，六人因各自慾望做出惡之選擇，這些決定如多米諾骨牌引發連鎖反應，最終編織成無法逃脫的罪孽蛛網。 人性墮落過程被縝密鋪陳，每場戲都遊走在道德懸崖邊緣，同時揭露人性深處的黑暗面，給觀眾留下深刻餘韻。 「惡緣」這一主題具有象徵性，在劇中呈現出反覆的破壞、自我合理化與道德崩潰，向觀眾投出沉重的問題。



儘管被列為青少年禁看級別，但透過嚴謹的結構、出色的導演手法與演技，成功建立劇情的說服力。 韓國網友盛讚：「每個反轉都像腦內引爆手榴彈」、「孔昇延的蛇蠍美人演技讓人毛骨悚然」、「已經完全忘了李光洙在《running man》裡的模樣了」。



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