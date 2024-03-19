《非常律師禹英禑》國民暖男姜泰伍終於退伍啦～結束入伍空白期的他立刻奉上新作消息！

演員姜泰伍終於盼到退伍的這一天啦～在演出人氣韓劇《非常律師禹英禑》後人氣直升但卻隨即入伍的他，終於能夠讓大家期待他的下一部作品了。

姜泰伍透過所屬公司表示，曾因《非常律師禹英禑》而受到廣大觀眾們喜愛並隨即入伍的，在軍隊中也告別了自己的20多歲而進入30歲，在軍中他修正了一些不好的習慣，也學習到了許多好的經驗，是意義深遠的時光，往後將以更好的樣子與作品與大家見面，敬請大家給予期待以及喜愛。



姜泰伍於2022年因演出韓劇《非常律師禹英禑》中的法律人李濬浩一角，讓觀眾們印象深刻，劇中他曾因為無法確定禹英禑是否接收到了自己的心意，而總覺得有些難過或鬱悶，而常以「好傷心」這句台詞來回應，這句名台詞更成為了當時的流行語，他也被韓國觀眾們稱為「國民傷心男」。不過姜泰伍也因此得到廣大觀眾們的喜愛，電視劇播畢後，他也隨即入伍以陸軍身分服役。



姜泰伍在軍中也一樣表現得相當端正，去年他曾在顯忠日追思儀式上朗讀備忘錄，在一年六個月的期間內他也誠實服役，在軍中表現優良，終於健健康康地退伍而再度回到觀眾們的面前。而最近也傳出姜泰伍以接到退伍後第一部作品的提案，很可能成為回歸作品的tvN《馬鈴薯研究所》，也正在積極研討中，這是一部以山谷中馬鈴薯研究所為背景的愛情喜劇作品。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞