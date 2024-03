YG新女團「BABYMONSTER」7人完成體4月正式出道！宣布將舉行亞洲粉絲見面會，確定要來台灣！

YG娛樂在今日(18日)表示,BABYMONSTER 將舉辦首場粉絲見面會《BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE》,從日本東京開始,到印尼雅加達、新加坡、台北、泰國曼谷。

YG娛樂提到:「爲了報答從出道前就給予厚愛的粉絲們,準備了這次活動,海報中可愛的插畫也是成員們懷著感恩的心畫的。不僅如此,為了音樂節目等國內粉絲的活動也在準備中,希望大家多多關注。」此前,BABYMONSTER 還宣布將出演日本最大音樂節《Summer Sonic 2024》,今年的活動都讓人期待呢!



BABYMONSTER 將在4月1日0時發行首張迷你專輯《BABYMONS7ER》。包括黑暗嘻哈類型的主打歌〈SHEESH〉在內,由流行歌手 Charlie Puth 參與的〈LIKE THAT〉、〈MONSTERS〉、〈Stuck In The Middle(7 Ver.)〉和〈BATTER UP(7 Ver.)〉、〈DREAM〉、〈Stuck In The Middle(Remix)〉等共7首歌曲組成。



新曲試聽(3:05開始):

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞