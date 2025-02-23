BABYMONSTER美國巡演在即，敲定出演《凱莉·克萊森秀》等熱門節目

根據YG娛樂22日的消息，BABYMONSTER將於當地時間27日登上美國NBC王牌節目《The Kelly Clarkson Show》（凱莉·克萊森秀）以及FOX5的直播節目《Good Day New York》，帶來正規一輯雙主打曲之一《DRIP》的舞台表演。

作為全球人氣爆發的新生代女團，BABYMONSTER首次亮相美國主要電視節目，將以強勁的現場演出展現超凡實力，吸引當地觀眾目光。



除了電視節目外，BABYMONSTER還將參與《iHeartRadio》、《Zach Sang Show》等知名電台節目，以及多個YouTube內容企劃。 此外，她們也將亮相《Sirius-XM》電台，並參與葛萊美博物館（Grammy Museum）主辦的《Global Spin Live》活動，進一步拉近與美國粉絲的距離。

BABYMONSTER的美國行程滿檔，透過電視、廣播、網絡等多個平台與粉絲交流，預計將進一步提升她們在美國的人氣。



此前，BABYMONSTER於1月25日、26日在首爾KSPO DOME成功舉辦出道首場世界巡演《2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR〈HELLO MONSTERS〉》，接下來將於2月28日在美國新澤西紐華克開啟北美巡演，並於3月2日前往洛杉磯開唱。



▽BABYMONSTER於2月7日公開了正規一輯《DRIP》收錄曲《BILLIONAIRE》的MV：



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