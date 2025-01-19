BABYMONSTER《SBS歌謠大戰》表演影片在YouTube上即將突破700萬，贏過眾多前輩成為觀看量最高的歌手團體！

YG新生代女團 BABYMONSTER 也在前天公開了〈Really Like You〉的 MV～！成員們以校服亮相，自然的魅力俘獲了粉絲們的心。

BABYMONSTER 首個年末舞台《SBS歌謠大戰》上的表演影片，拿下了觀看量第一的冠軍一位！甚至是擊敗了YG的大前輩們 G-Dragon 和 2NE1，引發了熱烈關注。



▼ INTRO＋〈DRIP〉：



今天（19日），據所屬公司YG娛樂透露，BABYMONSTER 去年12月25日在SBS官方YouTube頻道上傳的《歌謠大戰》影片，點擊量已突破686萬次（截稿時691萬次），是當天所有上台表演的藝人中最高的數據，火熱程度非比尋常，發佈一天就達到了150萬次觀看，兩週內就達到了500萬次觀看。隨後的11天裡，觀看次數爆發式增長逾186萬次，並立刻打破了最高觀看次數的紀錄。



當天帶來舞台表演的歌手團體有 G-Dragon、2NE1等YG的傳奇前輩們、NCT、Stray Kids、(G)I-DLE、ITZY、TXT、aespa 等眾多頂級明星參加，因此BABYMONSTER 的舞台能成為觀看量第一，實屬難得，證明了她們「怪物新人」的強大人氣。

▼最後來欣賞一下她們新公開的〈Really Like You〉MV，首張正規專輯《Drip》的收錄曲之一：



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