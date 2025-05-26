BLACKPINK、BABYMONSTER、TREASURE今年全部回歸！YG新女團確定4人

YG娛樂總製作人楊賢碩（梁鉉錫）於5月26日淩晨透過YG官方YouTube頻道，公開了包括BLACKPINK、BABYMONSTER、TREASURE等旗下藝人的今年活動計劃。

楊賢碩表示：「BLACKPINK將時隔許久再次站到粉絲面前，雖然目前尚未確定具體日期，但很快就會向大家公佈她們的新曲消息。」這讓期待已久的粉絲們備感期待。



此外，BABYMONSTER將於7月1日發佈新曲〈Hot Sauce〉。 楊賢碩介紹道：「這首歌非常簡單、輕快，讓人聽了會覺得『哇，這首歌好有趣』、『好嗨』、『中毒性超強』。 希望大家能和這首歌一起愉快地度過夏天，這是一首像禮物般的歌曲，請大家多多期待。」BABYMONSTER還將於10月1日推出包含4首歌曲的迷你專輯。

TREASURE方面，預計於9月1日發行迷你專輯，並從10月起展開全新世界巡演。 楊賢碩透露，自己不久前與TREASURE全體成員深入交流過，決定「每年穩定推出兩次迷你專輯或正規專輯，全力以赴地努力」。



對於新團體的計劃，楊賢碩表示：「我們現在手上有兩支男團，其中A隊平均年齡約18歲，B隊約15至16歲。 女團方面也是兩支，不過BABYMONSTER才剛出道一年，所以按照順序，男團先推出會比較合理。 我們正深入研究和觀察這些練習生們，計劃明年從兩支男隊中至少推出一隊出道。」同時，他還透露，新的女團已確定由4名成員組成，近期將公開各成員的練習過程，並計劃明年發表她們各自的SOLO曲。

針對粉絲們長期以來抱怨的「專輯發行時間太慢」問題，楊賢碩解釋說：「為了改善這一點，YG內部系統已進行了大幅更換。」他還補充道，公司計劃從今年下半年起，基於新系統展開多項活動，以持續拓展多元IP。

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