【韓網熱帖】韓國人憑直覺明白，但外國人很難理解的文化

那就是通話結束時不說掰掰！
韓國嘉賓覺得掛電話時講「掰掰」很肉麻，示範平時通話是這樣：
「今晚一起吃飯嗎？」
「不了，沒時間。 」
「啊，下次一起吃飯吧。 」
「嗯~」
「內~」
就這樣掛斷XD
有的外國人因為對方沒講掰掰，好幾次誤以為信號斷掉重新撥回去。 韓國嘉賓：「要通過語調來判斷，基本上拖長音就是要掛斷啦。 」
韓國網友評論：
1. 暈，仔細一想真的沒有說過再見耶
2. 原來其他國家的人都會說byebye啊
3. 一般都是「哦~回去吧」「好的~」「內~」「下次聯絡~」「到時候見~」「工作吧~」「好好休息~」然後就嘟嘟嘟~
4. 告別致意是通過對話脈絡來感知的，並不一定要實際講出來
5. 應該跟我阿嫲通話試試，話還沒講完她就掛斷了kkkᅲᅲᅮᅮᅮ
6. 在虛空中畫水波紋就是要掛斷
7. 當對方語氣上揚「嗯~內~」就是聊完了
8. 只有對長輩會說「掛斷哦」，跟朋友通話都是「哦哦~好~辛苦~」就結束kk
9. 神奇耶，小時候掛電話前都會講「安妞」，不知不覺就省略了，直到外國朋友指出才意識到
10. 掛電話時講「安妞~」也太好笑了吧kkkk
11. 就像用「吃飯了嗎？」代替「Hello」kkk
12. 跟客戶通話：「內~謝謝~」跟家人朋友通話：「嗯~掛了哦~」kkk
出處：https：//theqoo.net/hot/3143649207
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