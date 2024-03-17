【韓網熱帖】韓國人憑直覺明白，但外國人很難理解的文化

那就是通話結束時不說掰掰！

韓國嘉賓覺得掛電話時講「掰掰」很肉麻，示範平時通話是這樣：

「今晚一起吃飯嗎？」

「不了，沒時間。 」

「啊，下次一起吃飯吧。 」

「嗯~」

「內~」

就這樣掛斷XD



有的外國人因為對方沒講掰掰，好幾次誤以為信號斷掉重新撥回去。 韓國嘉賓：「要通過語調來判斷，基本上拖長音就是要掛斷啦。 」



韓國網友評論：

1. 暈，仔細一想真的沒有說過再見耶

2. 原來其他國家的人都會說byebye啊

3. 一般都是「哦~回去吧」「好的~」「內~」「下次聯絡~」「到時候見~」「工作吧~」「好好休息~」然後就嘟嘟嘟~

4. 告別致意是通過對話脈絡來感知的，並不一定要實際講出來

5. 應該跟我阿嫲通話試試，話還沒講完她就掛斷了kkkᅲᅲᅮᅮᅮ

6. 在虛空中畫水波紋就是要掛斷

7. 當對方語氣上揚「嗯~內~」就是聊完了

8. 只有對長輩會說「掛斷哦」，跟朋友通話都是「哦哦~好~辛苦~」就結束kk

9. 神奇耶，小時候掛電話前都會講「安妞」，不知不覺就省略了，直到外國朋友指出才意識到

10. 掛電話時講「安妞~」也太好笑了吧kkkk

11. 就像用「吃飯了嗎？」代替「Hello」kkk

12. 跟客戶通話：「內~謝謝~」跟家人朋友通話：「嗯~掛了哦~」kkk

出處：https：//theqoo.net/hot/3143649207

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