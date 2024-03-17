【韩网热帖】韩国人凭直觉明白，但外国人很难理解的文化

那就是通话结束时不说掰掰！

韩国嘉宾觉得挂电话时讲「掰掰」很肉麻，示范平时通话是这样：

「今晚一起吃饭吗？」

「不了，没时间。 」

「啊，下次一起吃饭吧。 」

「嗯~」

「内~」

就这样挂断XD



有的外国人因为对方没讲掰掰，好几次误以为信号断掉重新拨回去。 韩国嘉宾：「要通过语调来判断，基本上拖长音就是要挂断啦。 」



韩国网友评论：

1. 晕，仔细一想真的没有说过再见耶

2. 原来其他国家的人都会说byebye啊

3. 一般都是「哦~回去吧」「好的~」「内~」「下次联络~」「到时候见~」「工作吧~」「好好休息~」然后就嘟嘟嘟~

4. 告别致意是通过对话脉络来感知的，并不一定要实际讲出来

5. 应该跟我阿嫲通话试试，话还没讲完她就挂断了kkkᅲᅲᅮᅮᅮ

6. 在虚空中画水波纹就是要挂断

7. 当对方语气上扬「嗯~内~」就是聊完了

8. 只有对长辈会说「挂断哦」，跟朋友通话都是「哦哦~好~辛苦~」就结束kk

9. 神奇耶，小时候挂电话前都会讲「安妞」，不知不觉就省略了，直到外国朋友指出才意识到

10. 挂电话时讲「安妞~」也太好笑了吧kkkk

11. 就像用「吃饭了吗？」代替「Hello」kkk

12. 跟客户通话：「内~谢谢~」跟家人朋友通话：「嗯~挂了哦~」kkk

出处：https：//theqoo.net/hot/3143649207

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