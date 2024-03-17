韓韶禧回網友留言、真誠道歉反省獲讚，卻被揪「分手時間點」有漏洞！

韓韶禧昨日發長文回應「換乘戀愛」猜測、向惠利道歉，之後繼續在部落格（Blog）回應網友留言，獲得不少好感和擔憂，亦有人對她所說的「柳俊烈惠利6月分手報導」提出質疑。

相關報導：韓韶禧發文認愛柳俊烈！親自公開戀愛時間線，並向惠利道歉：對不起，我還不夠成熟

韓韶禧昨日早上發佈該文，傍晚回應了多則網友留言。 有人表示理解她委屈並指出處理方法欠妥當，韓韶禧回：「您說的對，我也認為我這次態度輕率。 『換乘戀愛』之類的keyword令我所有行動都看起來很負面，所以衝動了。 」



有人安慰她不必被大眾的反應拖著走，韓韶禧：「比起被拖著走，這次確實是我的錯比較大。 從IG限動開始把小事變大了。 」

有人不客氣地指出她形象下滑，韓韶禧回：「我明白形象是由粉絲和各位所構建，雖然感到受傷，但因這次事件導致形象受損也會虛心接受。 」



韓韶禧時常通過blog跟粉絲溝通，未料今年第一篇文卻是解釋戀情，有人留言表示難過，韓韶禧回：「對不起。 」

很多網友認為韓韶禧道歉和反省的態度十分真誠坦率，令人很有好感，同時擔心她看太多負面留言對心理狀態造成不好影響。



唯獨一則回覆反而引起更多質疑。 有人批評她擅自公開別人的分手時間十分無禮，韓韶禧回應：「分手時間不是私下聽到，是根據去年6月的新聞整理得來。 如果無禮我會刪除。 只是為證明並非換乘，似乎這樣也很失禮。 」但事實上，柳俊烈和惠利宣佈分手是去年11月，去年6月唯一相關報導是惠利在真人秀綜藝《惠薇李叡采派》提到有時一天也收不到一封kakaotalk訊息，引網友猜測與柳情變。 目前韓韶禧已刪除該回覆。

相關報導：



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞