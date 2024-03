aespa Karina螞蟻腰讓人驚嘆！牛仔褲腰太大，必須要用別針夾住才能合身

美女雲集的K-POP圈有不少「螞蟻腰」,而人氣女團aespa成員Karina則是「螞蟻腰」女愛豆中的一員猛將。

Karina以她驚人的身材比例和曲線讓每個人都羡慕不已,無數女生都想擁有同款理想身材。前幾天Karina出席了KRUSH Beer Popup Store的活動,藍白色緊身露腰針織衫完美貼合上半身曲線,下半身則配了洗舊牛仔褲,顯得整個人都很修長。 正面看沒什麼特別之處,當她轉過身去,網友們才發現因為Karina腰太細,只能用別針(?)收緊了腰部,因此從側面看過去到顯得臀部有些不自然的鼓包,但完全不妨礙她的柳腰。 其是Karina雖然很纖細,卻依舊有豐滿的上圍,更是刺激著粉絲們的眼球。

not people thinking karina is wearing butt pads . she has a small waist and very big pants so they had to tie it https://t.co/HUq7e4CBdX pic.twitter.com/au5ll3fbo6