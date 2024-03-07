aespa Karina螞蟻腰讓人驚嘆！牛仔褲腰太大，必須要用別針夾住才能合身

美女雲集的K-POP圈有不少「螞蟻腰」，而人氣女團aespa成員Karina則是「螞蟻腰」女愛豆中的一員猛將。

Karina以她驚人的身材比例和曲線讓每個人都羡慕不已，無數女生都想擁有同款理想身材。前幾天Karina出席了KRUSH Beer Popup Store的活動，藍白色緊身露腰針織衫完美貼合上半身曲線，下半身則配了洗舊牛仔褲，顯得整個人都很修長。 正面看沒什麼特別之處，當她轉過身去，網友們才發現因為Karina腰太細，只能用別針（?）收緊了腰部，因此從側面看過去到顯得臀部有些不自然的鼓包，但完全不妨礙她的柳腰。 其是Karina雖然很纖細，卻依舊有豐滿的上圍，更是刺激著粉絲們的眼球。

not people thinking karina is wearing butt pads . she has a small waist and very big pants so they had to tie it https://t.co/HUq7e4CBdX pic.twitter.com/au5ll3fbo6 — busy (@anovacow) February 29, 2024

雖然Karina的腰圍尺寸尚未透露，但粉絲們猜這個數字應相當驚人。 她不僅有螞蟻腰，還有流暢的肩線，散發著獨特的性感，每一次亮相都展示了她完美的視覺效果。



카리나 왜 공항에서 혼자 영화찍음. pic.twitter.com/ueqdXIB8fj — 잉꼬 (@ae_ingkko) September 22, 2023

카리나 몸매보ㅑ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 진짜 살 왤케 빠졌냐 … 진짜 몸매 개미침 기럭지도

사실 얼굴 제일 지려 pic.twitter.com/vJPcD13Pl8 — 떠나 (@everythingis_my) September 22, 2023

看到照片的粉絲和網友們紛紛表示：「瘋了，身材真的好讚」、「Wannabe身材一位」、「頭身比絕了，還有臉也太小了吧，胸也很離譜」、「居然還要收緊褲腰，太刺激人了」等。

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