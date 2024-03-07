【韓網熱帖】一集片酬就有5億的男演員們

隨著Netflix進駐韓國，因製作環境的輕鬆以及高片酬，比起韓國本土電視台與平台，越來越多的演員更傾向於拍攝Netflix的作品。

最近韓媒報導了Netflix搶佔了韓國的好演員、好劇本和好導演，本土影視劇市場令人堪憂。 其中提到了男演員們的片酬，以李政宰為例，據傳他拍攝《魷魚遊戲2》時一集片酬就有10億（韓幣，下同），而金秀賢、朴炯植和朴寶劍的片酬也達到了5億/集，一部10集的作品，主演的片酬就高達50億。

對此韓國網友展開了激烈的討論：

1. 又沒有看到合同，怎麼就知道具體片酬呢？報導人家片酬上億，最後倒楣的還是藝人

2. 《魷魚遊戲》認可，其他人就算了

3. 5億一集真的太誇張了

4. 之前報導朴恩斌的天價片酬，後來人家都出來否認了

5. 記者是不是又開始意淫演員的片酬了

6. 朴炯植怎麼可能有5億，這種報導一看就假的

7. 你又沒親眼看到人家的合同，有什麼證據？？

8. 朴炯植???他都沒有大爆作品好嗎

9. 其他人也就算了，朴炯植???

10.全智賢、宋慧喬、宋仲基、金秀賢、IU、李鍾碩、朴寶劍，按記者說的他們都是5億，李鍾碩和宋仲基在5億以上

11. 按理來說朴炯植肯定沒有5億（別誤會，我是他的粉絲）

12. 記者又沒有證據，反而會惹得網友謾駡

13. 《京城生物》製作費700億？？就那個品質????嚇人

14. 《魷魚遊戲》絕對是史上最高的

15. 不管是真是假，用其他人就好了啊，這種季播劇又不是突然漲片酬的

16. 除了李政宰之外，其他人完全不能理解

17. 朴寶劍的大熱作除了《請回答1988》和《雲畫的月光》之外還有什麼??之後的作品以及和宋慧喬合拍的劇收視率很好？

18. 完全無法理解他們為什麼能掙那麼多，藝人到底算什麼

19. 朴炯植自己看到新聞也會嚇一跳的程度

20. 哇，好心疼錢啊，花了那麼多錢，拍出來的東西卻......

原文：https://theqoo.net/square/3130663300

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