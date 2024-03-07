虛擬男團PLAVE拿下出道後首個冠軍一位！得獎後成員們都不可置信，激動感謝粉絲們一路相挺

恭喜PLAVE在出道即將滿一年之際拿下了音樂節目的首座冠軍獎盃，大家有聽過他們的新歌了嗎？

在韓國KPOP圈中的人氣虛擬男團PLAVE，終於拿下了他們出道後的首個一位冠軍，令粉絲們相當開心！

昨晚（3月6日）播出的 MBC Music《Show Champion》中，他們推出的專輯《Asterum: 134-1》主打歌〈Way 4 Luv〉成功拿下了冠軍一位，同時這也是他們出道以來的第一座音樂節目冠軍獎盃，意義重大。（PLAVE出道於2023年3月12日）



▼與PLAVE同時競爭的歌手團體有 BIBI、LE SSERAFIM、NCT泰容、CRAVITY。



▼〈Way 4 Luv〉MV：



官方也發文為他們獻上祝福：「故事的最後，旅程的最後，成為PLLI（粉絲名）的四季吧。我們衷心地祝賀PLAVE歌曲奪冠，創造出一個全新的世界。」

隊長藝俊則在Ｗeverse上傳了成員們等待一位候補時，聽到獲獎後的率先反應，成員們聽到成為節目冠軍後，就開始大聲興奮地吼叫，也有人哭喊著叫了「媽媽」，大家都不可置信般的狂吼，接著又哭成了一團，還說：「我們是（冠軍）一位的歌手了～」並第一時間就感謝了粉絲的支持，表示今後會更加努力活動。



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