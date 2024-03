aespa Karina蚂蚁腰让人惊叹！牛仔裤腰太大，必须要用别针夹住才能合身

美女云集的K-POP圈有不少「蚂蚁腰」,而人气女团aespa成员Karina则是「蚂蚁腰」女爱豆中的一员猛将。

Karina以她惊人的身材比例和曲线让每个人都羡慕不已,无数女生都想拥有同款理想身材。前几天Karina出席了KRUSH Beer Popup Store的活动,蓝白色紧身露腰针织衫完美贴合上半身曲线,下半身则配了洗旧牛仔裤,显得整个人都很修长。 正面看没什么特别之处,当她转过身去,网友们才发现因为Karina腰太细,只能用别针(?)收紧了腰部,因此从侧面看过去到显得臀部有些不自然的鼓包,但完全不妨碍她的柳腰。 其是Karina虽然很纤细,却依旧有丰满的上围,更是刺激著粉丝们的眼球。

not people thinking karina is wearing butt pads . she has a small waist and very big pants so they had to tie it https://t.co/HUq7e4CBdX pic.twitter.com/au5ll3fbo6