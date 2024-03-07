aespa Karina蚂蚁腰让人惊叹！牛仔裤腰太大，必须要用别针夹住才能合身

美女云集的K-POP圈有不少「蚂蚁腰」，而人气女团aespa成员Karina则是「蚂蚁腰」女爱豆中的一员猛将。

Karina以她惊人的身材比例和曲线让每个人都羡慕不已，无数女生都想拥有同款理想身材。前几天Karina出席了KRUSH Beer Popup Store的活动，蓝白色紧身露腰针织衫完美贴合上半身曲线，下半身则配了洗旧牛仔裤，显得整个人都很修长。 正面看没什么特别之处，当她转过身去，网友们才发现因为Karina腰太细，只能用别针（?）收紧了腰部，因此从侧面看过去到显得臀部有些不自然的鼓包，但完全不妨碍她的柳腰。 其是Karina虽然很纤细，却依旧有丰满的上围，更是刺激著粉丝们的眼球。

not people thinking karina is wearing butt pads . she has a small waist and very big pants so they had to tie it https://t.co/HUq7e4CBdX pic.twitter.com/au5ll3fbo6 — busy (@anovacow) February 29, 2024

虽然Karina的腰围尺寸尚未透露，但粉丝们猜这个数字应相当惊人。 她不仅有蚂蚁腰，还有流畅的肩线，散发著独特的性感，每一次亮相都展示了她完美的视觉效果。



카리나 왜 공항에서 혼자 영화찍음. pic.twitter.com/ueqdXIB8fj — 잉꼬 (@ae_ingkko) September 22, 2023

카리나 몸매보ㅑ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 진짜 살 왤케 빠졌냐 … 진짜 몸매 개미침 기럭지도

사실 얼굴 제일 지려 pic.twitter.com/vJPcD13Pl8 — 떠나 (@everythingis_my) September 22, 2023

看到照片的粉丝和网友们纷纷表示：「疯了，身材真的好赞」、「Wannabe身材一位」、「头身比绝了，还有脸也太小了吧，胸也很离谱」、「居然还要收紧裤腰，太刺激人了」等。

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