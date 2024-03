MAMAMOO 玟星首次個人巡迴演唱會 台北高雄同時登場！

MAMAMOO 成員玟星去年來台四次分別以團體和小分隊來台,這次將帶著首次個人演唱會來台舉辦《Moon Byul 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit]》,將於 4 月 7 日以亞洲巡迴海外首場在台北國際會議中心舉辦,緊接著 5 月 4 日將在高雄流行音樂中心舉辦台灣第二場演唱會。

兩場演唱會門票將於 3 月 9 日(六) 中午 11 點在 KKTIX 網站開賣,全場實名制購票,演唱會票價為 NT$5,600 / NT$4,600 / NT$3,600 / NT$2,800,凡於 3 月 18 日前購票者,有機會在 3 月 23 日使用一元加購 1:1 合照、觀看彩排、會後歡送、1:10 團體合照、親筆簽名海報等福利。

玟星於 2014 年以 MAMAMOO 的 Rap 跟表演擔當出道,雖然是以 Rap 擔當出道,但 VOCAL 實力出眾。2022 年參加 JTBC 電視台選秀《第二個世界》奪得冠軍,出色的 VOCAL 實力備受專業人士和粉絲認可。玟星於 2018 年推出《SELFISH》正式 SOLO 出道,2022 年發行個人第三張迷你專輯《6equence》,在全世界 20 個國家及地區的頂級專輯排行榜上占據首位,是 2022 年首位登上 iTunes 專輯榜榜首的 K-POP SOLO 女歌手。2022 年發行個人第二張單曲專輯《C.I.T.T》,主打歌《C.I.T.T (Cheese in the Trap)》空降 iTunes 歌曲榜第 5 名,成為 2022 年該榜單排名最高的韓國女藝人。

玟星於上月 20 日發行正規一輯《Starlit of Muse》,是玟星出道 9 年又 8 個月後推出的首張個人正規專輯,新專輯收錄雙主打歌《Think About》和《TOUCHIN&MOVIN》以及想著粉絲們寫的玟星自作曲《Like a Fool》、第一首英語歌曲的《GOLD》等共12首歌曲。展現了與眾不同的魅力,玟星將從 3 月從韓國首爾演唱會開始,帶來精彩的表演,之後進行巡迴演唱會和全球 MOO MOO 們見面。相關活動訊息請密切鎖定希林國際 Chillin International 臉書粉絲專頁。

【 Moon Byul 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN】

活動時間地點

2024 年 4 月 7 日(日)6PM @TICC 臺北國際會議中心

2024 年 5 月 4 日(六)6PM @高雄流行音樂中心

購票網站 ⎪ https://chillin.kktix.cc/events/moonbyulconcert(實名制)

開賣時間 ⎪ 3 月 9 日(六)11AM

票價 ⎪ NT$5,600 / NT$4,600 / NT$3,600 / NT$2,800

4/7 場次粉絲福利加購時間| 3 月 23 日(六) 12PM(實名制)

5/4 場次粉絲福利加購時間| 3 月 23 日(六) 2PM(實名制)

主辦單位 ⎪ 希林國際 Chillin International @chillin_international 、VIBE MAKER 希波企劃 @vibemaker.tw





