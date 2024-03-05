「微樂客」赤峰街實體店面開張 有售SEVENTEEN、TWICE、ITZY等親簽專輯！

實體門市位於素有「寶藏街區」的赤峰街上，門市除了提供各類日、韓、歐、美專輯，「微樂客」其中還有來自「美國親簽」的韓流專輯最為特色，包括大勢團SEVENTEEN、TWICE、ITZY、ENHYPEN、NMIXX等應有盡有！

另外，周邊商品的數量和種類也十分多樣，有粉絲追星必備的手燈、雜誌、劇本集、樂譜、玩偶，甚至還有只會在「微樂客」出現的獨家明星販售周邊，以及目前門市也擺放抽卡機，因應韓國歌手（團）推出專輯時會附贈小卡所設置的寵粉心意，讓粉絲驚喜抽卡，也能與志同道合的朋友交換珍藏。不光如此，「微樂客」也特別設置了Newtro必備的黑膠唱片區，用最純粹美好的方式，聆聽最有感覺的音樂。



「微樂客」創辦人表示：「疫情期間，不少我們熟知的唱片行一一歇業，對喜愛音樂的我來說，感到十分可惜與不捨，那何不我們自己也來開一間，讓和我相同熱愛音樂的人有更多去處？再加上近幾個月，看到來自韓國的唱片行都來設立據點，顯示出台灣唱片行的市場是供不應求的，那身為台灣在地品牌的『微樂客』，就更應該出心力，讓樂迷有更多空間享受音樂所帶來的美好！」，同時創辦人也加碼提到，即日起開設實體門市後，陸續也將著手規劃，舉辦更多音樂相關的實體活動，例如邀請歌手（團）擔任一日店長，或是舉辦線下簽售等來拉近粉絲與歌手間距離，透過音樂的交流讓市場更活絡！更多詳情請上「微樂客」官方FB或IG查詢。



微樂客（赤峰街門市）

地址：台北市大同區赤峰街12巷5號（近捷運中山站4號出口）

每日營業時間：10：00-22：00

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