MAMAMOO 玟星首次个人巡回演唱会 台北高雄同时登场！

MAMAMOO 成员玟星去年来台四次分别以团体和小分队来台,这次将带著首次个人演唱会来台举办《Moon Byul 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit]》,将於 4 月 7 日以亚洲巡回海外首场在台北国际会议中心举办,紧接著 5 月 4 日将在高雄流行音乐中心举办台湾第二场演唱会。

两场演唱会门票将於 3 月 9 日(六) 中午 11 点在 KKTIX 网站开卖,全场实名制购票,演唱会票价为 NT$5,600 / NT$4,600 / NT$3,600 / NT$2,800,凡於 3 月 18 日前购票者,有机会在 3 月 23 日使用一元加购 1:1 合照、观看彩排、会后欢送、1:10 团体合照、亲笔签名海报等福利。

玟星於 2014 年以 MAMAMOO 的 Rap 跟表演担当出道,虽然是以 Rap 担当出道,但 VOCAL 实力出众。2022 年参加 JTBC 电视台选秀《第二个世界》夺得冠军,出色的 VOCAL 实力备受专业人士和粉丝认可。玟星於 2018 年推出《SELFISH》正式 SOLO 出道,2022 年发行个人第三张迷你专辑《6equence》,在全世界 20 个国家及地区的顶级专辑排行榜上占据首位,是 2022 年首位登上 iTunes 专辑榜榜首的 K-POP SOLO 女歌手。2022 年发行个人第二张单曲专辑《C.I.T.T》,主打歌《C.I.T.T (Cheese in the Trap)》空降 iTunes 歌曲榜第 5 名,成为 2022 年该榜单排名最高的韩国女艺人。

玟星於上月 20 日发行正规一辑《Starlit of Muse》,是玟星出道 9 年又 8 个月后推出的首张个人正规专辑,新专辑收录双主打歌《Think About》和《TOUCHIN&MOVIN》以及想著粉丝们写的玟星自作曲《Like a Fool》、第一首英语歌曲的《GOLD》等共12首歌曲。展现了与众不同的魅力,玟星将从 3 月从韩国首尔演唱会开始,带来精彩的表演,之后进行巡回演唱会和全球 MOO MOO 们见面。相关活动讯息请密切锁定希林国际 Chillin International 脸书粉丝专页。

【 Moon Byul 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN】

活动时间地点

2024 年 4 月 7 日(日)6PM @TICC 台北国际会议中心

2024 年 5 月 4 日(六)6PM @高雄流行音乐中心

购票网站 ⎪ https://chillin.kktix.cc/events/moonbyulconcert(实名制)

开卖时间 ⎪ 3 月 9 日(六)11AM

票价 ⎪ NT$5,600 / NT$4,600 / NT$3,600 / NT$2,800

4/7 场次粉丝福利加购时间| 3 月 23 日(六) 12PM(实名制)

5/4 场次粉丝福利加购时间| 3 月 23 日(六) 2PM(实名制)

主办单位 ⎪ 希林国际 Chillin International @chillin_international 、VIBE MAKER 希波企划 @vibemaker.tw





韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻