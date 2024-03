與阿米見面的日子即將到來！BTS防彈少年團大哥Jin剩下100天就退伍「明天就要進入兩位數了」

為了減少軍白期,盡快以完整體與粉絲們見面,BTS防彈少年團成員也依序入伍。

大哥 Jin 在2022年12月率先入伍,緊接著 j-hope 選擇不延期兵單在去年4月入伍。SUGA 去年9月以社會服務要員身份服役,RM、V、Jimin、柾國也在去年12月入伍,他們預計在2025年全員退伍後展開完整體活動。



而 Jin 的軍隊生活也超認真,在去年晉升為「特級戰士」,要成為特級戰士的話得通過各種嚴格的標準,在射擊、體力、精神戰鬥力及戰鬥技術等科目中都被評選特級。還對 j-hope 說要是拿不到特級戰士的話,那就是丟BTS的臉 XD 之後 j-hope 也拿到啦!



目前在陸軍第5步兵師新兵教育隊作爲助教服役的 Jin,以4日爲基準,離退伍(6月12日退伍)還有100天。這也讓粉絲們紛紛表示:「哇 時間瘋了嗎」、「想聽碩珍親切的聲音」、「剩下的成員們也這樣度過時間的話,一個接一個地出來、「好想快點見到我的孩子ㅠㅠ」、「100天也很長」、「昨天還在看演唱會影片呢」、「過了1年6個月!如果有事先準備好的東西的話,確實空白期更短」、「明天就要進入兩位數了」等等。



BTS成員們也準備了很多東西要來填補這段空白期,Jimin 在去年12月聖誕節前夕發行〈Closer Than This〉、 j-hope 將在29日發行特別專輯《HOPE ON THE STREET VOL.1》、V 將在15日發行新歌〈FRI(END)S〉、SUGA 主持的綜藝《SUCHWITA》也拍攝很多庫存,一直到上週才播出最後一集,相信接下來還有不少東西吧!



