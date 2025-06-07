【韓網熱門】BTS柾國退伍倒數4日！粉絲請阿兵哥吃冰喝咖啡，應援sense獲好評

BTS防彈少年團成員田柾國即將在6月11日退伍，粉絲在柾國部隊所在的漣川郡舉辦應援活動，凡軍人皆可免費領取飲料和BR冰淇淋 （6月5日至8日）。

因為近期天氣炎熱，這一活動在軍人中獲得了非常好的反響，很多人來店內用餐並拍攝紀念照，路上也有不少軍人拿著柾國小扇子，邊吃冰邊稱讚：「不愧是柾國哥！」



이벤트 2일차 <커피베이 연천전곡점>과 <배스킨라빈스 경기연천점>에도 많은 분들이 오고 계세요 이벤트 아이스크림을 들고 기념 사진 찍는 모습 길에서도 정국 부채를 든 군인분들 자주 만납니다 pic.twitter.com/FxBYYbCmAr — 정국 서포터즈 JUNGKOOK SUPPORTERS (fan) (@JJK_SUPPORTERS) June 6, 2025

據悉第一天就消耗了196杯咖啡、 230個BR冰淇淋，每天各準備了200個！



粉絲還在整個漣川地區進行計程車車身廣告，掛出橫幅感謝漣川對柾國的照顧，提前祝賀柾國退伍！





韓國網友評論：

1. 好棒的idea，粉絲超有sense耶！

2. 追星最重要就是sense

3. 就像是退伍之前給大家留下禮物的感覺，軍人們一定很喜歡

4. 請客阿兵哥真的是真愛，對柾國而言也很有意義！

5. 阿兵哥在冰淇淋認證照上寫著「大哥，感謝請客！」kkkk



6. 昨天經過時看到粉絲做的橫幅超多，沿著山路一直延伸，就連山中巴士站都掛著活動廣告

7. 那一區完全是防彈之城... 哨城里（*漣川郡下屬地區）每根路燈柱都掛著防彈的垂直布條，走進市區還有巨大的橫幅，感覺超宏偉kkk

8. 柾國捐款額高達10億（*今年3月援助山火受災區），粉絲出手也超級闊綽，好帥氣啊

9. 既活化了地方經濟，又幫軍人消暑，真的很棒

10. 防彈成員們待過的地區，生日那天也有給軍人們免費使用咖啡廳的活動。 我弟也炫耀說喝了免費咖啡kkk

11. 我們小狗終於要退伍啦

12. 4天后就能看到柾國啦kk超開心！

出處：https://theqoo.net/hot/3773806753

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