《淚之女王》殺青宴合照！金秀賢開朗比V，金智媛獲讚「真人要美一萬倍」

昨日多位演員和工作人員上傳了《淚之女王》殺青宴的照片,3月9日就要正式開播,預祝大發!

Netflix新劇《淚之女王》去年4月開拍,今年3月2日終於全部殺青,昨晚舉辦慶功宴。 劇中飾演金智媛姑姑的演員金靜暖(金正蘭)在個人IG PO出跟主演金秀賢、金智媛、郭東延等人的合照,還有按照劇集海報訂製的豪華蛋糕,留言說:「很少像這樣想哭,真的是完美的團隊合作。 」











演員金姝憐也PO出聚餐合照,劇中飾演金智媛爺爺和媽媽的金甲洙、羅映姬等演員同坐一桌,金秀賢可愛比V:



工作人員:「今日殺青!法務組辛苦了!金秀賢演員在發光。 」



The cast of #QueenOfTears has already wrapped up their last day of filming #눈물의여왕 #김수현 #김지원 #박성훈 #곽동연 #이주빈 #kimsoohyun #kimjiwon #tvN pic.twitter.com/r0qweMIRNk

還是來自工作人員:「金智媛真人要美麗一萬倍,心靈美麗一百萬倍。 」



[STAFF] 030324 | #KimJiWon at the Wrap Up Party of #QueenOfTears



Caption:

“Starting today, (I’m) Kim Ji Won’s big fan.

She is 10,000 times more beautiful in real life.

(Her) heart is 1,000,000 times prettier.”#김지원 #金智媛 #눈물의여왕 pic.twitter.com/yp6Izzt4B1