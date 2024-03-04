《淚之女王》殺青宴合照！金秀賢開朗比V，金智媛獲讚「真人要美一萬倍」

昨日多位演員和工作人員上傳了《淚之女王》殺青宴的照片，3月9日就要正式開播，預祝大發！

Netflix新劇《淚之女王》去年4月開拍，今年3月2日終於全部殺青，昨晚舉辦慶功宴。 劇中飾演金智媛姑姑的演員金靜暖（金正蘭）在個人IG PO出跟主演金秀賢、金智媛、郭東延等人的合照，還有按照劇集海報訂製的豪華蛋糕，留言說：「很少像這樣想哭，真的是完美的團隊合作。 」











演員金姝憐也PO出聚餐合照，劇中飾演金智媛爺爺和媽媽的金甲洙、羅映姬等演員同坐一桌，金秀賢可愛比V：



工作人員：「今日殺青！法務組辛苦了！金秀賢演員在發光。 」



還是來自工作人員：「金智媛真人要美麗一萬倍，心靈美麗一百萬倍。 」



[STAFF] 030324 | #KimJiWon at the Wrap Up Party of #QueenOfTears



Caption:

“Starting today, (I’m) Kim Ji Won’s big fan.

She is 10,000 times more beautiful in real life.

(Her) heart is 1,000,000 times prettier.”#김지원 #金智媛 #눈물의여왕 pic.twitter.com/yp6Izzt4B1 — Kim Ji Won Philippines (@kimjiwon_ph) March 3, 2024

《淚之女王》講述結婚3年的夫婦戰勝危機、重新愛上彼此的故事。 金秀賢飾演「白賢宇」是來自農村的新進職員，金智媛飾演「洪海仁」是財閥第三代，生活在截然相反的兩個世界，因相愛走到一起，卻在婚後陷入危機。







3月9日即將通過Netflix同步全球上線！



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