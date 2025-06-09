防彈少年團全員回歸在即！所有成員將於6月退伍，關鍵的六月中活動「2025 BTS Festa」引爆關注～

BTS防彈少年團即將為他們的「軍白期」畫下句點，RM與V將於6月10日退伍，接著11日輪到Jimin與Jungkook退伍，目前一共6位成員可以參與到12周年紀念日的重要活動，備受期待。

而作為社會服務要員（替代役）服役中的SUGA，則預計於21日解除召集，完成兵役義務。隨著2022年12月大哥Jin入伍所揭開序幕的BTS軍白期將就此劃下休止符。Jin 與 j-Hope 已於去年退伍，目前正積極展開個人活動。



在此期間，BTS成員們的軍白期也獲得了不少正面評價。成員們依序進行個人活動，不僅提升個人價值，也縮短了與粉絲之間的心理距離。Jin 與 j-Hope 更成功確立了作為Solo音樂人的定位。

▼「2025 BTS Festa」宣傳影片：



Jin 將於本月28、29日，在京畿道高陽綜合運動場舉行首次個人粉絲演唱會《RunSeokjin Ep. Tour》。j-Hope則將於13、14日同樣在該場地舉辦安可演唱會《J-Hope TOUR HOPE ON THE STAGE FINAL》。兩人都預計向在軍中服役期間仍持續支持自己的粉絲表達感謝之意。

值得一提的是，在SUGA正式解除召集前、其餘成員全員退伍後舉辦的6月13、14日「2025 BTS Festa」實體活動，也備受期待。



「BTS FESTA」是為了紀念防彈少年團出道日（2013年6月13日）而每年舉辦的兩週慶典活動，粉絲間早已形成期待成員驚喜現身及各種特別活動的氛圍。隨著所有成員完成國防義務、成為「軍畢偶像」，BTS作為完全體的回歸也自然成為關注焦點。此前所屬公司HYBE曾表示：「期盼2025年BTS能以完全體展開活動」，激起粉絲ARMY們的滿滿期待。



然而HYBE代表理事（CEO）李在相曾於3月的「第20屆定期股東大會」中提及BTS回歸相關議題時表示：「公司確實正與頂級製作人討論、準備，但也需要藝人們的深思熟慮與充分準備。」他補充說：「在思考方向性、配合彼此節奏的過程中，也是必要的一環。」

出道滿12週年的BTS，這次的回歸不僅是單純的再登場，更被寄予厚望，能否再次在全球音樂市場掀起巨大浪潮，備受世界矚目。

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