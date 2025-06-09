時隔10年二搭！《撲通撲通LOVE》金瑟琪＆尹斗俊合作新劇《貓扶養權戰爭》，飾演結婚5年的夫妻！

時隔10年金瑟琪和尹斗俊以離婚危機的夫婦登場？這劇情讓人有點期待呢 XD

今日（9）根據韓媒 xportsnews 報導，金瑟琪和尹斗俊將出演tvN獨幕劇《貓扶養權戰爭》（냥육권 전쟁）。



《貓扶養權戰爭》是去年徵集活動當選的作品，講述處於離婚危機的夫妻，就像子女一樣貓的撫養權發生矛盾的故事。據悉，金瑟琪和尹斗俊飾演結婚5年的夫妻，因為不孕而領養流浪貓，他們像家人一樣生活，但最終決定離婚的人物。

特別是金瑟琪和尹斗俊在2015年曾合作過穿越浪漫喜劇《撲通撲通LOVE》，該劇講述高三少女張丹菲（金瑟琪 飾）與朝鮮時代世宗大王李裪（尹斗俊 飾）之間的戀愛羅曼史。他們在劇中展現與眾不同的默契度，受到觀眾喜愛，但因為只有2集，當時有不少觀眾都直呼「看不夠、太少了」。



金瑟琪雖然演技很好，但...比較可惜的是近年作品並不多，上一部戲劇作品是《依法相愛吧》；而尹斗俊近年則是以團體 Highlight （BEAST）活動為主。兩位終於又要拍戲，也讓不少網友紛紛表示：「好期待二搭」、「這個組合我一定要看」、「怎麼又是獨幕劇，想看長一點」、「竟然已經過了10年嗎」等等。



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