与阿米见面的日子即将到来！BTS防弹少年团大哥Jin剩下100天就退伍「明天就要进入两位数了」

为了减少军白期,尽快以完整体与粉丝们见面,BTS防弹少年团成员也依序入伍。

大哥 Jin 在2022年12月率先入伍,紧接著 j-hope 选择不延期兵单在去年4月入伍。SUGA 去年9月以社会服务要员身份服役,RM、V、Jimin、柾国也在去年12月入伍,他们预计在2025年全员退伍后展开完整体活动。



而 Jin 的军队生活也超认真,在去年晋升为「特级战士」,要成为特级战士的话得通过各种严格的标准,在射击、体力、精神战斗力及战斗技术等科目中都被评选特级。还对 j-hope 说要是拿不到特级战士的话,那就是丢BTS的脸 XD 之后 j-hope 也拿到啦!



目前在陆军第5步兵师新兵教育队作爲助教服役的 Jin,以4日爲基准,离退伍(6月12日退伍)还有100天。这也让粉丝们纷纷表示:「哇 时间疯了吗」、「想听硕珍亲切的声音」、「剩下的成员们也这样度过时间的话,一个接一个地出来、「好想快点见到我的孩子ㅠㅠ」、「100天也很长」、「昨天还在看演唱会影片呢」、「过了1年6个月!如果有事先准备好的东西的话,确实空白期更短」、「明天就要进入两位数了」等等。



BTS成员们也准备了很多东西要来填补这段空白期,Jimin 在去年12月圣诞节前夕发行〈Closer Than This〉、 j-hope 将在29日发行特别专辑《HOPE ON THE STREET VOL.1》、V 将在15日发行新歌〈FRI(END)S〉、SUGA 主持的综艺《SUCHWITA》也拍摄很多库存,一直到上周才播出最后一集,相信接下来还有不少东西吧!



