j-hope傳達軍隊生活近況！晉升為「特級戰士」的Jin留言「拿不到特級戰士就是丟BTS的臉，這個月給我拿下」

目前正在服役BTS防彈少年團j-hope，近日通過weverse親自傳達軍隊生活近況。

j-hope 寫下：「阿米！大家都過得好嗎？我在36師團白虎新兵教育大隊完成了助教研究課程了，然後現在被任命為助教，正在努力服役中。果然因爲工作太忙了，所以沒時間告訴這些大家消息，通過簡短的文字向大家問好。」表達對阿米不變的愛意。

他還寫道：「我是想告訴大家一件事，無論在何時何地，不管是什麼情況，我都會以鄭號錫和j-hope的身份好好生活。我們的阿米們要小心中暑和暴雨，所有軍人和訓練兵們身體健康，忠誠！」



正在服役的大哥Jin，也在這貼文留言「你幹什麼啊？hobi的來信，這是我的內容，為什麼學我？快給我錢」、「一等兵怎麼敢學上等兵...休假見面的話，不要想著和我對視啊」、「要是拿不到特級戰士的話，那就是丟BTS的臉」、「到這個月底為止，給我拿下」等。



據悉，Jin 日前已提前晉升為「特級戰士」，要成為特級戰士的話得通過各種嚴格的標準，在射擊、體力、精神戰鬥力及戰鬥技術等科目中都被評選特級。包含：250公尺的射擊20發中18發、伏地挺身72次以上/2分鐘、仰臥起坐86次以上/2分鐘、3公里跑步12分30秒內、全副武裝25公斤10公里快速行軍2小時10分鐘內等等。

這也讓網友紛紛表示：「Jin是特級戰士嗎？以後弟弟們也會很辛苦吧」、「希望不要對視，那個梗太搞笑了，到底什麼時候能對視」、「hobi也趕緊拿下來，去和Jin對視吧」、「防彈真不容易」、「果然不是誰都能成爲BTS的，瑟瑟發抖」、「哇，竟然還拿到了特級戰士，真了不起」、「弟弟們入伍前就已經有了任務」等等。

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