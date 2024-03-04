VIXX Leo Ken也和Jellyfish結束合約！全員均離開Jellyfish，團體續留

稍早，Jellyfish娛樂發布聲明公告與VIXX兩名成員Leo與Ken合約到期不續約，不過團體仍在。

Jellyfish娛樂聲明如下：

「大家好，我們是Jellyfish娛樂。

首先，真心感謝喜愛與支持Jellyfish娛樂（下稱Jellyfish）所屬藝人VIXX成員Leo、Ken的每位粉絲。

Jellyfish和Leo、Ken的專屬合約已到期，特此公告，而這段時間和Leo、Ken同行的每個瞬間會珍藏下來。

向長時間作為所屬藝人的Leo、Ken表達感謝，衷心為將展現更帥氣活動的Leo與Ken應援。

由於VIXX全員對團體活動有著堅定的意志和特別的感情，因此約定好未來也會和Jellyfish一同進行VIXX團體活動。

向11年來同行的VIXX所有成員真心表達感謝，並且希望粉絲能一如既往的支持、喜愛準備新旅程的Leo與Ken。

感謝大家。」



소속 아티스트 레오, 켄과의 전속 계약 종료 안내 pic.twitter.com/eczkDodLNs — Jellyfish Ent. (@jellyfish_ent) March 4, 2024

Leo在Jellyfish發出公告後，於官咖上傳手寫信，信中內容道出了和成員與粉絲ST★RLIGHT的深厚感情，表示無論何時何地，VIXX和ST★RLIGHT對他來說都是第一與現在式。

Leo與Ken離開Jellyfish後，包含先前已離開的N與 HYUK，VIXX全員均離開Jellyfish，不過團體不解散會持續合作，粉絲都抱持著正面的態度祝福、期待Leo與Ken更多元的活動。



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