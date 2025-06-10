韓媒曝金賽綸扛父債、投資失敗又酒駕賠償！20歲就成「家中唯一經濟支柱」！曾哽咽：我這麼努力卻還是沒錢

女演員金賽綸的死因仍籠罩在眾多爭議與謎團中，隨著時間推移，外界對她生前的經濟狀況與家庭背景有了更深入的了解。

根據韓媒「SBS演藝新聞」最新報導，金賽綸在逝世前多年一直面臨嚴重的經濟壓力，不僅要承擔家庭債務，還曾多次向演藝圈與親友借款維持生計。2023年法院文件顯示，金賽綸在其父親A某的個人破產案中被列為債權人之一，債權金額高達2.5億（韓幣，下同）。 其父因COVID-19疫情導致生意失敗，2020年向議政府地方法院申請破產，留下超過20名債權人及數億債務。 法院於2023年3月裁定破產及免責，此時金賽綸年僅20歲。

投資家庭餐廳失敗 保證金全失

知情人士透露，金賽綸曾投資一間由其父母經營、以朋友名義登記的餐廳，並動用演藝人脈協助宣傳，但最終餐廳於2024年關閉。 商場管理方指出，該店在租約尚未到期時因租金與管理費欠繳而提前解約，保證金亦全數損失。



酒駕事件後經濟雪上加霜

2022年5月，金賽綸酒駕撞上路邊變壓器，導致周邊店家停電並須賠償損失。 官司費用與賠償金成為沉重負擔。 她在2023年的審判中，透過律師表示：「身為家中經濟支柱的少女家長，和家人一同承受生活壓力。」

多重債務纏身 靠朋友與工作苦撐

一位演藝圈人士透露，金賽綸曾從事咖啡廳、酒吧、花店及演技指導等工作以勉強度日，甚至為了還清向運動選手朋友借來的5000萬，曾請求前所屬公司代為清償部份債務。 她的總負債估計超過12億，包括對前經紀公司Gold Medalist的約7億債務，以及Entertainment Run的約6000萬債務。

生前情緒低落 鄰居與SNS透露徵兆

據金賽綸生前所住公寓的鄰居回憶：「她常在樓梯間哭泣，還曾展示手腕說『明明這麼努力生活，卻還是撐不下去』。」此外，她在私人SNS中也留下關於經濟困難與對援助者的感謝，並寫下「我將不再痛苦」等疑似暗示「最後」的語句。



家屬反駁：少女家長與債務說並非事實

然而，金賽綸的母親在今年3月對媒體公開反駁：「如今她已不在，卻出現所謂『少女家長』、『家人吸乾她的血汗錢』等謠言。 這些都是毫無根據、無法閱讀的誹謗。」

與金秀賢爭議未止 互控延燒

另一方面，圍繞金賽綸與男演員金秀賢是否在她未成年時交往的爭議仍在延燒。 金秀賢方面強調「雙方交往始於金賽綸成年後」，並對爆料的YouTube頻道「橫豎研究所」及金賽綸遺屬提起名譽毀損等刑事訴訟。 同時，遺屬亦在上月7日向首爾警察廳以《兒童福祉法》違反為由，對金秀賢提告。



得知這一消息的廣大網友們表示惋惜，紛紛留言稱：「她未成年時應該也沒拿到多少片酬吧，真的很讓人心疼」、「就是家人也那樣，身邊也沒什麼可以信賴的人，這點真的讓人惋惜……但更噁心的是，趁這個時候跑來護航的「男星腦殘粉」們，噁心死了。你們才是在侮辱逝者」、「嗚嗚嗚…真的太替逝者感到難過了」、「感覺是遺屬們比較奇怪……金賽綸真的好可憐」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞