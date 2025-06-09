韓國演員天價片酬頻出，傳Netflix下令縮減、單集上限4億韓元！官方回應制定預算真正依據

近年隨著Netflix、Disney+等國際OTT平台爭相製作韓劇和韓綜，在全球范圍具知名度的韓國演員片酬也水漲船高。 有業內消息稱，Netflix決定出手整治，計劃將片酬限制在單集4億韓元以下。

6月8日據業界透露，Netflix已確定將演員片酬上限訂為每集最多4億韓元。 雖然這一數字仍並不算低，但相較於過去不斷攀升的片酬，這一舉措預計將有助於壓低整體內容製作的費用。

業界相關人士表示，雖然每部作品情況不同，但Netflix正朝著減少製作費與片酬的方向前進：「實際上已設定了片酬上限，並以比原先更低的金額簽訂合約。」



在內容製作成本中，佔比最大之一的就是演員片酬。 直到幾年前，韓國電視劇的平均製作費還停留在每集3~4億韓元區間。 但自從Netflix進入韓國市場，知名演員紛紛投入OTT懷抱、身價迅速飆升，導致單集20億韓元的製作成本已成常態。

據悉，金秀賢為Disney+拍攝新劇《山寨人生》時單集片酬高達8億韓元，李敏鎬和李政宰拍攝Apple TV+影集《柏青哥》和Netflix影集《魷魚遊戲2》時更創下單集10億的最高紀錄，登頂韓國演員OTT片酬榜首。 製作費方面，《苦盡柑來遇見你》為600億韓元，6月底即將上架的《魷魚遊戲3》則達到驚人的1000億韓元。





與此同時，日本電視台給主演級人氣演員的片酬單集大多在300萬日元（約2800萬韓元），全部演員的片酬佔整體製作費20%左右。 Netflix製作日劇時偶爾會給出單集1000萬日元（約9300萬韓元）的片酬，但與韓國演員相比仍存在3至4倍的差距，個別演員的情況甚至相差10倍之多。 這樣一來，在韓國拍一集劇至少要20億韓元，在日本則10億韓元足矣。

由於製作成本大幅上升，韓國本土製作公司的處境愈發艱難，製作電視劇的數量已逐年減少：2022年製作了141部，2023年為123部，而去年則約為100部。 據推測，今年這一數字將進一步減少到80部左右。



一位業界人士認為，頂級演員的片酬暴漲導致了許多嚴重問題，與過去的「日本韓流」、「中國韓流」不同，「OTT韓流」因為知名演員的高片酬，實際製作費已遠遠超出合理範圍。早前也有Netflix人士指出，製作公司、導演都對片酬問題感到頭疼，雖然韓劇韓綜在全世界範圍大獲成功，但若製作費不受控地持續上漲，遲早會自食惡果。

對於上述說法，Netflix今日正式做出了回應，稱目前制定預算的依據是「創作者希望每部作品達成的野心規模」。 Netflix補充道，關於關於創作方向也一直與製作方和創作者進行深入討論，並根據作品的類型和平台來制定不同的預算，始終進行負責任的投資。

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