《泪之女王》杀青宴合照！金秀贤开朗比V，金智媛获赞「真人要美一万倍」

昨日多位演员和工作人员上传了《泪之女王》杀青宴的照片，3月9日就要正式开播，预祝大发！
Netflix新剧《泪之女王》去年4月开拍，今年3月2日终於全部杀青，昨晚举办庆功宴。 剧中饰演金智媛姑姑的演员金静暖（金正兰）在个人IG PO出跟主演金秀贤、金智媛、郭东延等人的合照，还有按照剧集海报订制的豪华蛋糕，留言说：「很少像这样想哭，真的是完美的团队合作。 」
演员金姝怜也PO出聚餐合照，剧中饰演金智媛爷爷和妈妈的金甲洙、罗映姬等演员同坐一桌，金秀贤可爱比V：
工作人员：「今日杀青！法务组辛苦了！金秀贤演员在发光。 」
The cast of #QueenOfTears has already wrapped up their last day of filming #눈물의여왕 #김수현 #김지원 #박성훈 #곽동연 #이주빈 #kimsoohyun #kimjiwon #tvN pic.twitter.com/r0qweMIRNk— Kim Soohyun | Jun Jihyun (@soohyunxjihyun) March 3, 2024
还是来自工作人员：「金智媛真人要美丽一万倍，心灵美丽一百万倍。 」
[STAFF] 030324 | #KimJiWon at the Wrap Up Party of #QueenOfTears— Kim Ji Won Philippines (@kimjiwon_ph) March 3, 2024
Caption:
“Starting today, (I’m) Kim Ji Won’s big fan.
She is 10,000 times more beautiful in real life.
(Her) heart is 1,000,000 times prettier.”#김지원 #金智媛 #눈물의여왕 pic.twitter.com/yp6Izzt4B1
《泪之女王》讲述结婚3年的夫妇战胜危机、重新爱上彼此的故事。 金秀贤饰演「白贤宇」是来自农村的新进职员，金智媛饰演「洪海仁」是财阀第三代，生活在截然相反的两个世界，因相爱走到一起，却在婚后陷入危机。
3月9日即将通过Netflix同步全球上线！
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