《泪之女王》杀青宴合照！金秀贤开朗比V，金智媛获赞「真人要美一万倍」
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《泪之女王》杀青宴合照！金秀贤开朗比V，金智媛获赞「真人要美一万倍」

韩剧   2024年3月4日   星期一15:20   Sani  

（封面图源：IG@kim_jungnan）

昨日多位演员和工作人员上传了《泪之女王》杀青宴的照片，3月9日就要正式开播，预祝大发！

Netflix新剧《泪之女王》去年4月开拍，今年3月2日终於全部杀青，昨晚举办庆功宴。 剧中饰演金智媛姑姑的演员金静暖（金正兰）在个人IG PO出跟主演金秀贤、金智媛、郭东延等人的合照，还有按照剧集海报订制的豪华蛋糕，留言说：「很少像这样想哭，真的是完美的团队合作。 」
（图源：IG@kim_jungnan）
（图源：IG@kim_jungnan）
（图源：IG@kim_jungnan）
（图源：IG@kim_jungnan）
（图源：IG@kim_jungnan）

演员金姝怜也PO出聚餐合照，剧中饰演金智媛爷爷和妈妈的金甲洙、罗映姬等演员同坐一桌，金秀贤可爱比V：
（图源：IG@kimjooryoung）

工作人员：「今日杀青！法务组辛苦了！金秀贤演员在发光。 」

还是来自工作人员：「金智媛真人要美丽一万倍，心灵美丽一百万倍。 」

《泪之女王》讲述结婚3年的夫妇战胜危机、重新爱上彼此的故事。 金秀贤饰演「白贤宇」是来自农村的新进职员，金智媛饰演「洪海仁」是财阀第三代，生活在截然相反的两个世界，因相爱走到一起，却在婚后陷入危机。
（图源：FB@tvNDrama）
（图源：FB@tvNDrama）
（图源：FB@tvNDrama）

3月9日即将通过Netflix同步全球上线！

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