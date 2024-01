酒駕拒測藝人竟是他！《宮-野蠻王妃》男主「李律」金楨勳二度觸法，曾逼女友墮胎「百合王子」形象滑坡

昨日有韓媒報導稱某金姓歌手兼演員因拒絕酒測被立案調查,且十年前也有酒駕吊銷駕照的前科,引網友紛紛猜測。 今日曝光竟是《宮-野蠻王妃》男二號「李律」飾演者金楨勳。

據聯合新聞1月7日報導,去年12月29日淩晨3點30分左右,金某只首爾江南區南部循環路上改變車道撞上前車,警方到場後3次要求對金某進行酒測均被拒絕。 警方因此將金某帶到警局、以拒絕酒測嫌疑立案調查。

一開始的報導沒有公開金某實名,只透露他今年44歲、2011年7月也曾因酒駕遭到立案並吊銷駕照,相關線索立即在網上引起猜測討論。 今日,韓媒終於曝光其身份就是金楨勳。



金楨勳2000年以男團UN成員出道,最為觀眾熟知的當數2006年高人氣電視劇《宮-野蠻王妃》男二號「李律」,溫柔形象令其獲封「百合王子」。 之後陸續主演了《魔女由熙》、《需要浪漫》、《致命一擊》、《Catch Me If You Can》等影視作品及音樂劇。





金楨勳原本是就讀首爾大學牙醫學系的高材生,因演藝事業自主退學轉到中央大學表演系,2009年服兵役期間曾被授予模範士兵,形象十分良好。 然而2022年退伍後僅隔5個月就因酒駕被起訴,2019年還被前女友踢爆曾要求墮胎、承諾支付房租卻失聯。 隔年金楨勳告前女友造謠求償1億韓元,於去年初被判敗訴,法院認為前女友所生的確是金楨勳小孩,因而不能將前女友的公開聯絡等行為判定為違法。

網友紛紛為他感到惋惜,但表示並不意外:「猜到了」「曾經的媽朋兒啊」「擁有天才頭腦和優秀外貌,為何這樣生活呢?」此外,金楨勳去年10月在日本東京舉辦出道17週年演唱會,12月在首爾舉辦粉絲見面會。



