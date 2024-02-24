【韓網熱帖】粉絲以為是合成，但實際上是官方照的XIUMIN粉絲會海報

男團EXO成員XIUMIN在生日之際將舉辦粉絲見面。

XIUMIN將於3月23日在首爾Yes24 Live Hall舉辦生日紀念粉絲見面會「Frozen Time」。「Frozen Time」是XIUMIN時隔一年再次呈現的生日粉絲見面會。 這次演出以XIUMIN獨特的超能力冰封（結冰）設定為主題，預示著將呈現出不同尋常的概念和趣味。

日前公開的兩張粉絲會宣傳海報也引起了粉絲和網友的關注。 XIUMIN以製冰機廣告風格和網路小說封面照風格的海報展現出令人驚豔的反差魅力，既有清涼感，又有夢幻味道。



網友們評論稱：

1. 他是不是離開SM了???

2. 我真的以為是粉絲做的飯圖

3. 職員做的嗎？太新鮮了

4. 居然讓我覺得有些堂皇，哈哈哈哈

5. 感覺原本想要追求新鮮感，但是設計師還沒擺脫冰箱廣告設計的水平

6. 粉絲做的都會比這圖好看

7. 哪怕是復古風也要是有質感的復古風啊

8. 真的不太適合網路言情風格

9. 老實說真心不如粉絲的自製飯圖

10. 你倒不如說就是粉絲做的圖

11. 雖然最近是蠻流行網路言情小說風格的海報，但是這也太沒有美感了吧

12. 哈哈哈哈，冰封能力，不過EXO出道的時候確實宣傳過超能力的

13. 粉絲做的話絕對比這個美多了，設計師怎麼想的

14. 去了小公司審美就是不行啊，伯賢的海報就完全不是這種感覺啊

15. 千萬不要低估粉絲的水平啊

16. 好土，設計師是受了什麼刺激嗎

17. 照片很美，但是這個風格太土了

18. 這麼醜嗎？我也不知道唉，粉絲這麼不喜歡？

19. 原來大家的想法都一樣啊

20. 是不是故意做這麼土的？

21. 有一種還有原件，故意拿瞎做的圖出來玩的錯覺

22. 就我一個人感覺很可愛嗎？

原文：https://theqoo.net/square/3114999520

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