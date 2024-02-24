【K社韓國小百科】韓國年輕人之間流行「在廁所裡一個人吃飯」，尋求心理避難所

在不少韓國年輕人們的心裡，廁所（化妝室、衛生間）成為了心理避難所。

前不久，韓國知名論壇上出現了一張特殊的照片。 照片上是廁所的馬桶蓋上放著一份便當，標題寫著「開學第一天在廁所裡吃飯」。 照片引發了許多評論，有人說「我曾經在廁所裡吃過漢堡、便當」，有人說「不用看別人眼色，感覺很好」，還有人評論「這樣做不衛生」。 發圖者透露：「（我）復學了，因為沒人認識，害羞地一個人來了廁所吃飯。 現在該出去了，但大一的社交達人們在外面喧嘩。 」這樣的「廁所吃飯」場景，最近在網路論壇的文章中頻繁出現。



對於面臨人際關係困擾的年輕人來說，廁所成為了他們的心理逃避空間。 嚴重的就業難、經濟低迷等社會問題使得年輕人的孤立和隱居心理蔓延，再加上前兩年疫情所帶來的社交距離限制等，形成了這個「廁所逃避」的社會現象。



根據韓國保健社會研究院發佈的《孤立·隱居年輕人現狀及支援方案》報告顯示，截至2021年，韓國19至34歲的年輕人中，有53.8萬人（佔5.0%）處於孤立狀態。 在疫情期間，孤立和隱居狀態的年輕人數量大幅增加。 根據2019年的調查數據，孤立和隱居年輕人的比例為3.1%。 短短3年時間，數量增加了約20.4萬人。

這些數據也在韓國國務調整室發佈的《2022年 年輕人生活狀況調查》中得到了證實。 根據該報告，19至34歲年輕人中，有2.4%的人回答說他們幾乎只待在家裡，沒有如懷孕、生育或殘疾等特殊原因。 根據年輕人的人口數量，估計有約24.7萬人屬於在有限空間中生活的隱居年輕人。

還有一位知名人士的例子也說明了廁所成為心理「避難所」的情況。 歌手MC夢曾通過他的SNS透露了他畫廁所畫的原因，他表示：「那是我可以躲避他人目光的地方。 當我因為人際恐懼症而保持與人之間的距離時，那裡是我唯一可以獨自待著發呆的地方。 」



MC夢強調說：「廁所是一個既可以被某人視為最骯髒的地方，也可以被某人視為最清潔的地方，還是可以偷偷躲起來哭泣的地方。 我只是因此而畫了這幅畫，希望我也能夠至少為一個人擦掉眼淚，向他傳遞幸運。 」

參考素材：https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003883655?sid=102

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞