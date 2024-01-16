前FT Island成員崔鍾訓出獄後近況：時隔5年和粉絲交流，要在日本復出了？

因集體性侵服刑2年6個月的前男團FT Island成員崔鍾訓展示了「復出」的動向。

最近，日本粉絲社區網站「FANICON」上開設了崔鍾訓的頻道。 FANICON是粉絲與藝人的交流平台，日前崔鍾訓通過該平台表示：「睽違5年向大家問好，在各位發來的一條又一條的信息中我得到了力量，才能展示出這樣健康的樣子。 今後，我想向大家展示我想做的事情和我的私下生活等全部的面貌，會努力和大家一起創造光明的未來，請大家多多鼓勵我，拜託了。 」

崔鍾訓是於震撼整個韓國的「Burning Sun門」有關案件的重要人物之一，因和「鄭俊英聊天室」成員在江原道洪川、大邱等地使女性酒醉並實施集體性侵犯等罪名被捕起訴。一審判決中崔鍾訓被處以有期徒刑5年，二審中因他和受害者和解，刑期被減。 最終在最高法院的確認下，崔鍾訓被判有期徒刑2年6個月。



因這一醜聞的曝光，崔鍾訓也在2019年3月退出了FT Island，並且在2021年11月釋放後一直沒有露面。 據韓媒報導稱，崔鍾訓出獄後經常和母親一起參加教會活動，展示了忠誠的信仰生活。

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