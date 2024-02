車銀優唱悲情歌忍不住爆哭！是想起了好兄弟文彬嗎

ASTRO成員文彬離世一年多,現在提起他,身為隊友、死黨兄弟的車銀優也忍不住落淚。

17日,車銀優在首爾舉辦了個人粉絲見面會「2024 Just One 10 Minute 『Mystery Elevator』」,這也是他自2016年出道以來首次舉辦的粉絲見面會,這一天車銀優和粉絲們一同度過了美好的3小時,他也盡心盡力地為大家表演了11首歌曲。

車銀優最後演唱了《WHERE AM I》,演出中的這一幕看得所有粉絲心碎。 該曲於本月15日剛剛發佈,描繪了表面上看起來光鮮亮麗,實則內心空虛的藝人車銀優、人類李東敏(車銀優本名)的真實情感。 同時這首歌也被是不少粉絲解析為是思念已故文彬的歌曲。 「去見你的天空是那麼晴朗/我希望太陽不再升起/在一起的時間如同謊言一樣/像一個讓人落淚的美麗夢境/Where am I Where am I/無論如何唱,都看不到你/So Where am I 不要離我太遠/希望至少能擁抱你一次/再見」的歌詞給粉絲們留下了深刻的印象。 也許是悲傷的歌詞勾起了車銀優關於好友的回憶,他唱到一半忍不住哽咽起來,接著更是情難自禁地落下了眼淚,洩氣一般蹲坐在地上,久久不能平復,最後只能退場。

은우한테는 늘 행복만 있으면 좋겠어.. pic.twitter.com/ElUCNFK8sV — 디마유 (@dearmyastro) February 17, 2024

重新回到舞台的車銀優又演唱了《Rainbow Falling》和《You Are The Best》作為安可曲,才結束了演出。看到車銀優傷心落淚的樣子,網友們紛紛表示:「雖然我不是他的粉絲,但看完也忍不住想哭了」、「希望他能好好平復心情」、「還是很想念他」等。

