车银优唱悲情歌忍不住爆哭！是想起了好兄弟文彬吗

ASTRO成员文彬离世一年多，现在提起他，身为队友、死党兄弟的车银优也忍不住落泪。

17日，车银优在首尔举办了个人粉丝见面会「2024 Just One 10 Minute 『Mystery Elevator』」，这也是他自2016年出道以来首次举办的粉丝见面会，这一天车银优和粉丝们一同度过了美好的3小时，他也尽心尽力地为大家表演了11首歌曲。

车银优最后演唱了《WHERE AM I》，演出中的这一幕看得所有粉丝心碎。 该曲於本月15日刚刚发布，描绘了表面上看起来光鲜亮丽，实则内心空虚的艺人车银优、人类李东敏（车银优本名）的真实情感。 同时这首歌也被是不少粉丝解析为是思念已故文彬的歌曲。 「去见你的天空是那么晴朗/我希望太阳不再升起/在一起的时间如同谎言一样/像一个让人落泪的美丽梦境/Where am I Where am I/无论如何唱，都看不到你/So Where am I 不要离我太远/希望至少能拥抱你一次/再见」的歌词给粉丝们留下了深刻的印象。 也许是悲伤的歌词勾起了车银优关於好友的回忆，他唱到一半忍不住哽咽起来，接著更是情难自禁地落下了眼泪，泄气一般蹲坐在地上，久久不能平复，最后只能退场。

은우한테는 늘 행복만 있으면 좋겠어.. pic.twitter.com/ElUCNFK8sV — 디마유 (@dearmyastro) February 17, 2024

重新回到舞台的车银优又演唱了《Rainbow Falling》和《You Are The Best》作为安可曲，才结束了演出。看到车银优伤心落泪的样子，网友们纷纷表示：「虽然我不是他的粉丝，但看完也忍不住想哭了」、「希望他能好好平复心情」、「还是很想念他」等。

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