史上最亂頒獎禮！網傳粉絲現場拉屎，愛豆難忍惡臭紛紛摀鼻

「Hanteo音樂頒獎禮」（Hanteo Music Awards）已落下帷幕，這場頒獎禮事故頻發，被大眾吐槽是「如噩夢一般」。

「31周年Hanteo音樂頒獎禮」於2月17日、18日在首爾東大門DDP舉行，作為韓國樂壇最知名的頒獎禮之一，主辦單位邀請了NCT DREAM、ATEEZ、aespa、ZB1等人氣偶像團出席。 然而兩天的活動問題不斷。

先是頒獎典禮現場未分區，且觀眾席還都是站席，所有的觀眾都聚集在藝人席周圍，演出嘉賓登台時需要穿越厚厚的人牆，為防止粉絲出現過激行為，安保人員只能不停提醒「太危險了，麻煩大家往後退一步」、「大家注意安全」等。 而等待演出的愛豆嘉賓們還要親自出面維持秩序。

接著男團ZB1登台演出時，粉絲因金地雄「C8事件」上演「全武行」，有粉絲大喊「金地雄退團」，也有不少粉絲出面維護，意見不統一的粉絲群直接在觀眾席上開戰，扭打在了一起。

而最讓人無語且震驚的則是觀眾席上驚現大便，有粉絲爆料自己的包包、鞋子、衣服上沾到了，而味太大，就連台上的愛豆們都聞到了，各個面露難色，紛紛摀住了鼻子。 據目擊者稱，對方並非拉在地上，而是直接脫掉褲子撅著屁股排便。 事後自稱是當事人的網友在網路上道歉稱入場前就一直忍著，沒想到入場後實在忍不下去只能在現場解決。

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8. 아이돌 단체 코막 pic.twitter.com/hyl5Ae3HYE — 종끼 (@ccisooni) February 18, 2024

아 ㅅㅂ 한터 똥 때문에 아이돌들 입 좀만 막으면 그거 때문으로 오해하는거 개웃김 pic.twitter.com/PHuiA81o6o — 뽀송이 (@BBOSONGEEEEE) February 18, 2024

整場音樂頒獎禮如鬧劇一般，引得現場粉絲和無數網友不滿。

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