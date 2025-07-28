新晉國民岳母，「逆天女婿陣容」驚呆全網！鄭英珠：安孝燮、車銀優、邊佑錫都得叫我一聲「媽」

鄭英珠也太有福氣了吧！

在熱播韓劇《主婦偵探社Salon de Holmes》中飾演超霸氣「女子馬東石」的她，最近接受韓媒訪問時，不只回顧了戲劇爆紅的心得，還順勢「曬家人」，語出驚人表示：「我女婿運也超好！車銀優、邊佑錫、安孝燮欸~是不是很強？」



這不是嘴砲，是認證。 原來鄭英珠在過去的作品中，不斷「母愛噴發」演出各路明星的媽媽，久而久之，她的「女婿名單」也越堆越華麗，連她自己都驚嘆：「曾經有人說，只要演我女婿就會紅！我自己都開始信了。」



這次《主婦偵探社Salon de Holmes》收視開出紅盤，最終回收視率達到4.5%，全國平均也有3.6%，成為ENA的又一部「國民好劇」，不只確定 拍第二季，還把「阿珠媽（韓語大媽）復仇聯盟」——也就是觀眾口中的「줌벤져스」（阿姨復仇者）推向巔峰。 談到這部戲受歡迎的原因，鄭英珠笑說：「四個大嬸鬧出來的搞笑場面，太貼近現實啦！觀眾應該是邊看邊點頭『我家阿姨也是這樣』，才能這麼有共鳴吧！」

身為「神隊友老公專業戶」的她，也感性提到合作的「老公們」：「我到現在還在劇組群組裡叫吳大煥『老公』，他也會回我『老婆』喔~他真的最man、最可靠，也最年輕（笑）其他老公們，像鄭錫勇、李文植嘛...... 你懂的，畫風不太一樣。」

不只老公讚，女兒也讓她滿意到不行。 她點名《背著善宰跑》裡的金惠奫是最難忘的「女兒」：「她演戲又拼又拚，為了戲在寒冬跳水、還要演殘疾又要演正常角色，我超佩服她的敬業精神，真的是把眼神裡的渴望寫滿臉上。」



最後，鄭英珠自豪表示：「我有女兒福，所以才有女婿福啊~」一句話直接笑翻現場。

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