【無雷】《殺人者o難堪》孫錫久童年演員相似度太高：「親生都沒這麼像！」身份起底是《機智牢房生活》《豬玀之王》裡的他

孫錫久和崔宇植主演的Netflix新劇《殺人者o難堪》日前通過Net公開全集，劇中飾演孫錫久童年時期的演員一亮相就驚艷觀眾，這相似度說是AI畫的都有人信吧！
Netflix新劇《殺人者o難堪》改編自同名網漫，講述一個偶然開始殺人的平凡男人和一個追捕他的刑警的故事，為避免劇雷就不再贅述！
劇中有幾段「張難勘」刑警（孫錫久 飾）回憶童年的戲份，出現了2位小演員，其中幼年時期演員已說得上形神兼備：
青少年時期的演員根本就是孫錫久本人吧！不止客觀硬件相似，從眼神到氣質都如出一轍：
很多劇迷驚呼太像：「真不是AI建模的嗎」「從過去抓來的嗎」「未來的親兒子都不一定有這麼像」「以為是出芽生殖kkk」「沒有親戚血緣說不通」「其實是出生比較晚的弟弟吧」「為拍這部戲特地生了個兒子嗎？」XD
Skshhshs Sukku already met the child actor during Unframed. He was on Park Jeongmin's short movie.— may (@gongjicheoIs) February 10, 2024
The first pic is from BIFF 2021 and the second one is more recent. He's taller than Sukku now https://t.co/LXlZ0iUPLB pic.twitter.com/yGJ3XF7IbO
再看真正的孫錫久童年照片，嗯... 好像兩位小演員比孫錫久更像孫錫久耶怎麼回事XD
來揭秘小演員身份！比較小的那位名叫「張智安」（音），2012年出生，和妹妹一起擔任兒童模特，演過短篇電影《影子遊戲》等，第一次拍電影是在《魔女二部曲：另一个她》飾演李鍾碩童年。
青少年演員名叫「姜知碩」（音），2008年出生的他已是「老演員」，演過《機智牢房生活》金濟赫/朴海秀童年、《豬玀之王》朴燦榮/裴侑藍童年、《美男堂》韓材晶/宋再臨童年等等。
《殺人者o難堪》已於2月9日公開全部8集，小編一口氣追完，只能說劇情毫無套路、從頭到尾都猜不到下一步，只要適應導演略顯意識流的拍攝手法（想像和記憶閃回交織）即可暢快追劇！
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