【無雷】《殺人者o難堪》孫錫久童年演員相似度太高：「親生都沒這麼像！」身份起底是《機智牢房生活》《豬玀之王》裡的他

孫錫久和崔宇植主演的Netflix新劇《殺人者o難堪》日前通過Net公開全集，劇中飾演孫錫久童年時期的演員一亮相就驚艷觀眾，這相似度說是AI畫的都有人信吧！

Netflix新劇《殺人者o難堪》改編自同名網漫，講述一個偶然開始殺人的平凡男人和一個追捕他的刑警的故事，為避免劇雷就不再贅述！



劇中有幾段「張難勘」刑警（孫錫久 飾）回憶童年的戲份，出現了2位小演員，其中幼年時期演員已說得上形神兼備：



青少年時期的演員根本就是孫錫久本人吧！不止客觀硬件相似，從眼神到氣質都如出一轍：



很多劇迷驚呼太像：「真不是AI建模的嗎」「從過去抓來的嗎」「未來的親兒子都不一定有這麼像」「以為是出芽生殖kkk」「沒有親戚血緣說不通」「其實是出生比較晚的弟弟吧」「為拍這部戲特地生了個兒子嗎？」XD



Skshhshs Sukku already met the child actor during Unframed. He was on Park Jeongmin's short movie.

The first pic is from BIFF 2021 and the second one is more recent. He's taller than Sukku now https://t.co/LXlZ0iUPLB pic.twitter.com/yGJ3XF7IbO — may (@gongjicheoIs) February 10, 2024

再看真正的孫錫久童年照片，嗯... 好像兩位小演員比孫錫久更像孫錫久耶怎麼回事XD





來揭秘小演員身份！比較小的那位名叫「張智安」（音），2012年出生，和妹妹一起擔任兒童模特，演過短篇電影《影子遊戲》等，第一次拍電影是在《魔女二部曲：另一个她》飾演李鍾碩童年。



青少年演員名叫「姜知碩」（音），2008年出生的他已是「老演員」，演過《機智牢房生活》金濟赫/朴海秀童年、《豬玀之王》朴燦榮/裴侑藍童年、《美男堂》韓材晶/宋再臨童年等等。





《殺人者o難堪》已於2月9日公開全部8集，小編一口氣追完，只能說劇情毫無套路、從頭到尾都猜不到下一步，只要適應導演略顯意識流的拍攝手法（想像和記憶閃回交織）即可暢快追劇！



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